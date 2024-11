Incendio a Ruvo di Puglia, procura Trani apre inchiesta

È stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Trani in merito a quanto accaduto in mattinata a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove in seguito a un incendio divampato in una abitazione a piano rialzato ha perso la vita un 97enne. Il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo nei confronti di ignoti. Resta ricoverata la moglie dell’uomo che si trova all’ospedale San Paolo. La prognosi è riservata. Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate sino ad ora le fiamme sarebbero partite da una stufetta elettrica situata in camera da letto. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere l’incendio. In corso le perizie finalizzate a stabilire l’agibilità della palazzina in cui è accaduto il fatto.

foto freepik