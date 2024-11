Incendio in una palazzina nel Barese, morto anziano

Un uomo ha perso la vita in seguito a un rogo avvenuto nell’appartamento al piano rialzato in cui abitava, mentre una donna, la moglie, è rimasta gravemente ferita. È accaduto a Ruvo di Puglia, nel Barese. Ancora poco chiare le dinamiche che hanno portato all’incendio che potrebbe essere partito da una stufetta. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione si tratta di due 90enni che si trovavano soli in casa. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale San Paolo di Bari. Sul fatto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Foto repertorio