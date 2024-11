Mancato rinnovo del contratto, scioperano i dipendenti delle Sud Est

Le Segreterie Regionali Puglia FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, in adesione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, hanno proclamato per venerdì 8 novembre uno di tutto il personale di Ferrovie del Sud Est di 24 ore, dalla mezzanotte alle 23:59, per ragioni legate al mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL).

I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, saranno garantiti singoli servizi “assolutamente indispensabili” in caso di sciopero ai sensi dell’art. 16 dell’A.N. 28 febbraio 2018, come modificato dalla Delibera n. 18/138 del 23 aprile 2018 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

All’interno della pagina web: http://www.fseonline.it/s/scioperi, sarà pubblicato l’elenco dei treni e degli autobus garantiti.

In occasione dell’ultimo sciopero nazionale del 9 settembre 2024, indetto dalle medesime Organizzazioni sindacali, si è registrata un’ adesione pari al 23%.