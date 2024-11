Presunto giro di prostituzione scoperto a Trani, un arresto

A permettere l’arresto di un uomo di 50 anni di Trani, accusato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, è stata la segnalazione arrivata alla piattaforma del commissariato di polizia che consente di inoltrare on line, denunce e segnalazioni. Nel messaggio ai poliziotti, si leggeva di un appartamento di una palazzina non lontana dal centro cittadino, in cui una donna e un transessuale ricevevano su appuntamento clienti. Le indagini, durante qualche settimana e basate anche su appostamenti, avrebbero accertato che l’indagato, che ha diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, non solo avrebbe usufruito di incontri intimi con i due ma che si sarebbe fatto dare da loro, anche 50 euro al giorno. L’uomo è in carcere mentre l’abitazione in cui avveniva la presunta attività di prostituzione è stata sequestrata.