Protesta migranti a Bari, delegazione ricevuta in prefettura

Prosegue la protesta dei migranti del Cara di Bari. Poche ore fa una delegazione è stata ricevuta in prefettura dopo il corteo che questa mattina ha sfilato per le vie della città con l’obiettivo di chiedere migliori condizioni di vita nel Centro richiedenti asilo. La protesta ha preso il via la notte scorsa in seguito alla notizia della morte di un ospite del Cara deceduto in ospedale. Secondo i migranti l’ospite non avrebbe ricevuto cure adeguate. Le proteste sono seguite da Solidaria e dallo Sportello di autodifesa sindacale che denunciano “maltrattamenti e condizioni di vita disumane” con persone, tra loro donne e uomini, costrette a vivere e dormire “stipati in container”. Questa mattina, per via della protesta, si sono registrati diversi disagi alla circolazione: in particolare, il tratto dell’aeroporto, via Gabriele d’Annunzio è rimasto chiuso al transito delle auto in direzione Bari per diverse ore.