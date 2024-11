A Noicattaro il progetto “Sassi nello stagno”: ciclo di incontri

Il Presidio del Libro di Noicattaro, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, organizza il progetto “Sassi nello stagno” cominciato a ottobre continua da venerdì 8 al 29 novembre 2024.

In occasione dell’ampliamento della Biblioteca Comunale di Noicàttaro “Giuseppe Di Vittorio”, si terrà un ciclo di incontri con i protagonisti del lavoro culturale in Italia. Tre week end di novembre dedicati all’esplorazione del senso della cultura nella società contemporanea. Attraverso dibattiti, laboratori e attività comunitarie, l’iniziativa punta a coinvolgere esperti e cittadini sul valore della lettura, stimolando nel contempo riflessioni su temi come la memoria individuale e collettiva, il consumo culturale e l’inclusività delle biblioteche.

Giuseppe Laterza dialogherà con Tomaso Montanari, Chiara Faggiolani, Marino Sinibaldi, Gabriella Berardi, Christian Raimo: a loro saranno poste domande che, come sassi lanciati in uno stagno, riescano a generare pensieri, visioni, idee che si propagano e si moltiplicano.

Simonetta Bitasi, Davide Crepaldi, Beatrice Eleuteri, Antonella Agnoli, Clementina Tagliaferri stimoleranno l’attivazione dei possibili processi di cambiamento e partecipazione che rendono più viva e umana una comunità.

Info e programma su www.presidi.org https://www.facebook.com/Presidio.Libro.Noicattaro?locale=it_IT