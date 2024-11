Bari, aggrediti autisti Amtab: “Mancano i controlli”

“L’ennesima aggressione nei confronti di 3 dipendenti Amtab, addetti alla verifica su un autobus cittadino, ci lascia sgomenti e assolutamente determinati a rimettere ordine in Città”. Così in una nota i gruppi consiliari del centrodestra e Fabio Romito, coordinatore delle opposizioni in merito all’aggressione a tre dipendenti Amtab in piazza Umberto.

“Quella verificatasi è l’ennesima violenta aggressione avvenuta in danno di onesti lavoratori (ma è accaduto anche a inermi cittadini) ad opera di balordi (spesso extracomunitari e spesso sempre gli stessi) che ormai si sentono liberi di delinquere – si legge in una nota – Occorre presidiare il territorio con la nostra Polizia Locale, e se il sindaco Leccese non interverrà ci troveremo costretti a rivolgerci al Prefetto. Inoltre auspichiamo la massima fermezza da parte dell’Autorità Giudiziaria nei confronti dei responsabili delle violenze fisiche subite da lavoratori, forze dell’ordine e cittadini”.