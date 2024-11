Bari, nuovo ricorso sul Parco della Giustizia: gara prorogata

I termini previsti nel bando di gara per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari sono stati differiti al 26 novembre in ottemperanza al decreto del Presidente del Tar Puglia Bari, in attesa della Camera di Consiglio fissata per il 20 novembre. La decisione è stata comunicata nella giornata di oggi, 6 novembre, anche se la gara in realtà sarebbe chiusa dal 4 novembre. Il bando era stato già prorogato una volta ed ora c’è una nuova scadenza.

Il progetto del parco della Giustizia nelle ex casermette si svilupperà su 15 ettari di cui 10 saranno dedicati al verde. Saranno quattro gli edifici della giustizia (con all’interno anche delle corti verdi) da realizzare, secondo il progetto dell’archistar genovese Alfonso Femia: l’edificio A di 4 piani, più una piastra a piano terra, sarà riservato al Tribunale Penale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale; edificio B: 3 piani totali, per il Tribunale Civile; edificio C: 3 piani, più una piastra a piano terra, per Corte d’Appello e Procura Generale; edificio D: 3 piani, più una piastra a piano terra, in cui, pur separati nella loro articolazione interna e negli ingressi, saranno accorpati il Tribunale e la Procura dei Minori, il Tribunale di Sorveglianza e la sede dei Giudici di Pace. Il nuovo parco urbano sarà dotato di giardini e servizi per la comunità tra cui anche un asilo e una biblioteca. Sarà realizzata una piazza decorata con fontane, aiuole e alberi e un lago artificiale.

Il cantiere sarà diviso in quattro lotti: il primo con la predisposizione del cantiere, le urbanizzazioni interne, l’edificio del Tribunale penale, il parco e la viabilità; il secondo lotto prevede la realizzazione del Tribunale civile; il terzo lotto la Corte d’Appello e la Procura generale ed infine il quarto lotto Tribunale dei Minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Giudice di Pace. Il cronoprogramma delle attività prevede, secondo la stima effettuata, una durata complessiva di 1.930 giorni naturali e consecutivi, pari a circa 64 mesi, per l’intero intervento. Il primo lotto dovrebbe partire per il 2025 ma le continue proroghe potrebbero fare slittare l’avvio.