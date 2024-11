Bari, villa sul lungomare usata come discarica: sigilli della Gdf

Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Bari hanno recentemente concluso un’importante operazione di servizio volta al contrasto degli illeciti ambientali e garantire la sicurezza pubblica. Durante un approfondito sopralluogo in una villa, situata sul lungomare meridionale di Bari, è stata scoperta una discarica abusiva contente cumuli di rifiuti “pericolosi e non”, con un elevato rischio di incendio. La discarica, priva di qualsivoglia autorizzazione, conteneva circa 1200 tonnellate di rifiuti.

A seguito di questa scoperta, la villa è stata posta in sequestro e il proprietario dell’immobile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per quantificare le sanzioni fiscali e ambientali, come l’ecotassa. Le condotte illecite sono attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Bari e la colpevolezza del proprietario sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna, in linea con il principio di presunzione di innocenza.

La Guardia di Finanza svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, operando, in funzione concorsuale con le altre forze di polizia, sia a terra che in ambiente marino, per proteggere il nostro territorio e la salute pubblica.