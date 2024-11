Negli alberghieri, futuri cuochi a scuola di salumi: tappa nel Barese

Il mondo dei salumi e della carne suina illustrato ai futuri cuochi in formazione presso gli istituti alberghieri in tutta Italia. Punta al coinvolgimento delle scuole alberghiere e quindi alle nuove leve della ristorazione il progetto di formazione promosso da Assica – Associazione industriali delle carni e dei salumi – in collaborazione con l’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto e Re.Na.Ia (rete nazionale degli Istituti alberghieri) nell’ambito della campagna europea “Trust your taste, Choose European Quality”. L’iniziativa, che ha preso il via all’Ipseo V. Gioberti di Roma, punta in particolare a sensibilizzare le nuove generazioni di futuri chef e professionisti della ristorazione sull’eccellenza dei prodotti europei, con una attenzione particolare alla tracciabilità, all’etichettatura, ai valori nutrizionali e alla sostenibilità.

Per dimostrare agli studenti come un prodotto della tradizione come un salume possa trasformarsi in un piatto gourmet lo chef Davide Del Duca ha preparato in classe al Gioberti una proposta che unisce cucina classica e innovazione, risotto, lardo, ostriche, emulsione di foglie di fico, dando il via alla prima di sei masterclass. Tra novembre e febbraio condurranno altre masterclass gli Ambasciatori del gusto Vincenzo e Salvatore Butticè a Monza il 14 novembre; Alessandro Giraldi a Riolo Terme (Ravenna) il 10 dicembre, Massimo Ferosi a Polignano a Mare (Bari) il 20 gennaio 2025, Gaetano e Pasquale Torrente a Salerno il 10 febbraio, e Carlo Scanferla a Torino il prossimo 18 febbraio.