Virus sinciziale in Puglia, al via la campagna di vaccinazione

Parte domani la campagna di prevenzione contro le infezioni da Virus respiratorio sinciziale in Puglia (VRS) nei neonati e nei bambini della prima infanzia. “Una misura fondamentale per contrastare la diffusione di bronchioliti e altre infezioni gravi delle vie respiratorie durante la stagione invernale”, viene spiegato dal Policlinico. L’anticorpo monoclonale, somministrato in dose unica, agisce come un’immunizzazione passiva contro il Vrs e riduce sensibilmente il rischio di infezioni che possono portare al ricovero in ospedale. Dopo le polemiche tra Regione e ministero, le dosi sono state consegnate anche alla Puglia.