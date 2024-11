Aggredisce commerciante in via Capruzzi a Bari, espulso

Un cittadino straniero di 34 anni, nato in Romania, è stato fermato ieri mattina dalla Polizia di Stato in via Capruzzi, dopo un diverbio con il proprietario di un esercizio commerciale.

Sottoposto a controllo dai poliziotti della Squadra Volante, l’uomo è risultato non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale e, pertanto, è stato sottoposto a fotosegnalamento e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari.

Dopo gli accertamenti di rito, gli è stato notificato il provvedimento, emesso dal Prefetto di Bari, che prevede l’allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di 30 giorni.