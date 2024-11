Bari, aggressioni e degrado sotto i portici di via Capruzzi

L’estramurale Capruzzi è diventata un incubo per i residenti. Soprattutto in seguito alla prima ordinanza contro il degrado delle piazze Moro e Umberto che prevedeva il divieto di accampamenti, molti dei senzatetto si sono rifugiati sotto i portici dell’estramurale e anche se il divieto è stato, in un secondo momento, revocato, la situazione non è cambiata. E i residenti e i commercianti sono esasperati.

Ieri un negoziante è stato anche aggredito da un senzatetto. “Aveva alzato la saracinesca come ogni mattina – racconta un residente – e quest’uomo che stava dormendo proprio davanti gli si è scagliato contro con un pugno. Poi sono intervenute altre persone e il senzatetto è scappato”. Il commerciante è andato al pronto soccorso. Sul posto è arrivata anche la polizia ma non è la prima volta che si registrano aggressioni e minacce. Il responsabile sarebbe poi stato individuato in centro. “Ormai abbiamo paura soprattutto quando diventa buio – racconta ancora il residente – sono state mandate diverse sollecitazioni al Comune per chiedere più controlli della polizia locale. Ma nulla. Qui la zona è nel degrado totale ed è diventata anche un bagno pubblico. Non è questione di razzismo, ma di vivere civilmente e senza paura di essere aggrediti”.