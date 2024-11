Mattone di pregio: Milano in vetta ai desideri dei Paperoni italiani

È Milano la meta preferita dai Paperoni italiani in cerca di case di lusso nel nostro Paese. Nel capoluogo meneghino si concentra infatti il 17,3% della domanda complessiva, con Roma al secondo posto ma staccata di ben 4 punti percentuali (13,3%).

Lo ha evidenziato l’ultimo studio condotto da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha analizzato le abitudini di ricerca di coloro che, dall’Italia, hanno intenzione di acquistare un immobile di pregio entro i confini nazionali.

I comuni più cercati

Se chi cerca a Milano e Roma lo fa principalmente come investimento o per motivi di business, c’è anche chi punta su seconde case di lusso per trascorrere periodi di vacanza e di svago in rinomate località nostrane. Firenze, città iconica dal punto di vista culturale e uno dei simboli della Dolce Vita italiana, è al terzo posto con il 5,2% della domanda complessiva, davanti alla marittima Forte dei Marmi, sempre in Toscana, che raccoglie poco oltre il 3% delle ricerche.

Scorrendo la top10, il mare si conferma più ambito rispetto alla montagna dagli altospendenti italiani che scelgono di accaparrarsi un immobile di lusso nello Stivale. Al quinto posto si piazza infatti Porto Cervo (2,6%), al sesto Venezia (2,3%), mentre all’ottavo e al nono si trovano le campane Napoli e Capri, rispettivamente con l’1,9% e l’1,7% delle ricerche. In mezzo a queste mete “balneari”, alla settima casella della classifica trova spazio un altro capoluogo di regione come Torino, con il 2% circa.

Bisogna scendere invece fino alla decima piazza per imbattersi nella prima destinazione montana, vale a dire Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, che raccoglie poco più dell’1,5% dell’interesse totale.

Focus regioni

Allargando lo sguardo alle regioni, grazie al traino di Milano, la Lombardia è in testa: qui si concentra infatti quasi un quinto (19%) delle ricerche complessive degli italiani che mirano a comprare un immobile di lusso nel Bel Paese. La Toscana, con il 16% delle ricerche, è seconda davanti al Lazio, che si ferma al 10%, nonostante il dato di Firenze sia di gran lunga più contenuto rispetto a quello di Roma.

Al quarto posto c’è la Sardegna con il 9% della domanda, mentre la Liguria è più staccata, al 7%. Appaiate al 6% Veneto e Piemonte, mentre ben quattro regioni, vale a dire Campania, Emilia-Romagna, Sicilia e Puglia, raccolgono il 4% dell’interesse totale.

Provenienza delle ricerche

LuxuryEstate.com ha analizzato anche la provenienza delle ricerche del pubblico altospendente nostrano alla ricerca di un immobile di pregio in Italia, e ha scoperto che Milano è al vertice anche in questa graduatoria. Dal capoluogo meneghino arriva infatti quasi il 20% della domanda complessiva, con Roma nuovamente a inseguire, al 13,8%.

Buona percentuale di ricerche anche da Napoli (7,5%), che occupa il terzo gradino del podio davanti a Torino (4,7%) e Firenze (3,9%). Nella top10 compaiono altri due capoluoghi di regione, vale a dire Bari al settimo posto (1,75%) e Genova al nono (1,38%).

Le novità tra le prime 10 posizioni di questa classifica sono rappresentate da Jesi – località marchigiana che occupa la sesta piazza e da cui giunge l’1,8% circa delle ricerche complessive – Ascoli Piceno – ottava con l’1,4% – e Padova – che occupa la decima casella con l’1,36%.

«Il nostro Paese offre svariate opportunità per chi è interessato ad acquistare immobili di lusso – commenta Paolo Giabardo, CEO di LuxuryEstate.com – Oltre ai centri attorno a cui ruota la vita economica e politica del Paese, come Milano e Roma, che oggi sono in cima alle preferenze di chi cerca, ci sono anche molte località rinomate per le loro bellezze storiche e paesaggistiche, facilmente raggiungibili dalle grandi città. I dati mostrano un’offerta variegata: tra capoluoghi di regione, città d’arte, località di mare o di montagna, ci sono opportunità per soddisfare qualunque esigenza».