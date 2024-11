Mercatini natalizi a Bari, 30 casette in legno sulla Muraglia

È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, il bando per l’assegnazione degli spazi espositivi per l’allestimento dei mercatini natalizi nel periodo compreso tra il 6 e il 26 dicembre.

Saranno 30 le casette in legno posizionate lungo via Venezia – Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio. Un numero da tre a cinque casette saranno assegnate prioritariamente alle associazioni di volontariato o istituzioni benefiche, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria.

Al bando sono ammessi a partecipare coloro che vendono o espongono oggetti di artigianato artistico, pezzi unici non seriali o prodotti creati con l’utilizzo di materiali da riciclo, così come opere d’ingegno a carattere creativo, purché in maniera non professionale; artigiani del settore alimentare, coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi, comunque non industriali, in possesso dei requisiti di accesso ed esercizio all’attività; organizzazioni onlus e di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti filantropici.

Gli espositori potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, prodotti d’artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati come pezzi unici e non seriali, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici.

L’amministrazione comunale si riserva comunque di non ammettere la vendita di prodotti non consoni allo spirito natalizio.

“Con il bando per l’assegnazione delle tradizionali casette che comporranno i mercatini natalizi, entriamo nel vivo dei preparativi per le festività del Natale – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. Anche quest’anno la Muraglia ospiterà operatori economici e hobbisti con le loro proposte artigianali, con l’esposizione di manufatti artistici, prodotti biologici a km 0 o di piccoli oggetti realizzati con materiale da riciclo. Un’iniziativa che ha riscosso sempre più apprezzamento nel tempo, attirando numerosi baresi e turisti, e che certamente contribuirà a rendere l’atmosfera natalizia più suggestiva”.

L’apertura dei mercatini è prevista tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 10 alle 22.30; il 23 dicembre, invece, sarà consentita l’apertura sino alle ore 24. Gli spazi espositivi dovranno restare aperti in presenza dell’espositore o di un suo incaricato munito di delega.

Coloro che, dopo aver ottenuto la concessione dello spazio, non potessero prendere parte alla manifestazione, sono obbligati a darne comunicazione per iscritto almeno tre giorni prima dell’apertura dei mercatini, indicando e documentando i motivi della rinuncia. Qualora la comunicazione di mancata partecipazione non avvenga per iscritto oppure venga inviata oltre i termini previsti, il soggetto in questione è comunque tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.

Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione, corredata da marca da bollo da 16 euro, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito del Comune e inviando la documentazione all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del prossimo 20 novembre.