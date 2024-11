Nel Leccese neonata muore nel letto dei genitori

Una neonata di appena undici giorni è morta mentre dormiva nel letto dei genitori. Secondo primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Si sarebbe quindi trattato di un caso di morte in culla, ma la vicenda è comunque all’attenzione dei carabinieri che stanno svolgendo gli opportuni accertamenti. La tragedia è accaduta in un’abitazione di un complesso residenziale di Merine, frazione di Lizzanello, alle porte di Lecce. Quando i genitori alle prime luci del giorno si sono accorti che la figlioletta non respirava più hanno subito allertato i sanitari del 118 che una volta sul posto hanno tentato invano di rianimare la piccola. In casa insieme ai genitori c’era anche la figlia maggiore, una bambina di 3 anni. Il pubblico ministero di turno ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.