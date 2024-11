A Monopoli in beneficienza 45mila capi di abbigliamento

Devoluti in beneficenza dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre 38.000 capi di abbigliamento e 8.000 scarpe sportive, sottoposti a sequestro nell’ambito dei controlli doganali giornalmente eseguiti all’interno del Porto di Bari e costituenti riproduzioni illecite di modelli registrati e/o carico di copertura. La devoluzione è stata eseguita in favore di alcune Associazioni ed Enti benefici operanti sul territorio pugliese e nazionale, oltre che in Nord-Africa, nei Paesi Balcanici e, a cura della Caritas dell’Ordinariato militare per l’Italia, parte dei capi di abbigliamento è stata destinata alle popolazioni coinvolte nel conflitto israelo- palestinese.

Nello specifico, i capi di abbigliamento sequestrati e devoluti costituivano carico di copertura di un ingente quantitativo di merce riportante marchi contraffatti trasportato in un container proveniente dalla Turchia, mentre le scarpe, rinvenute a bordo di un autoarticolato proveniente dalla Grecia erano pronte per essere immesse sul mercato in violazione della normativa che contrasta il fenomeno della contraffazione, in quanto riproducevano illecitamente i modelli registrati dei brand “Skechers”, “New Balance” e “Converse”. All’esito dei controlli congiunti esperiti dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai Finanzieri del II Gruppo Bari e dei successi risconti tecnici, l’Autorità Giudiziaria procedente ha autorizzato la devoluzione della merce ai citati enti benefici. L’iniziativa intrapresa dimostra l’impegno sociale della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si pongono al servizio della collettività non solo mediante le proprie attività istituzionali, bensì anche attraverso concreti gesti di solidarietà in favore delle persone più bisognose.