Bari a scuola di agroecologia: “Così immaginiamo Costa sud”

La riqualificazione di Costa sud non passa solo dai mega progetti, ma anche e soprattutto dalle pratiche agroecologiche e solidali. Da qui l’idea di una serie di appuntamenti promossi da Solidaria Bari in collaborazione con Bread&Roses spazio di mutuo soccorso, Ortogentile bene comune agroecologico, VillaRoth – casa autogestita, Masseria dei Monelli/Ortocircuito, Autogestione in Movimento – Fuorimercato. “Da novembre a giugno – scrivono in una nota – organizziamo una serie di appuntamenti su questi temi, momenti di formazione, laboratori e tavole rotonde per imparare assieme, confrontarci e acquisire più consapevolezza riguardo l’impatto delle nostre scelte per imparare ed immaginare pratiche di cura e di liberazione degli esseri viventi, dei territori e dell’ambiente. Incontri da novembre 2024 alla primavera 2025 durante i quali cercheremo risposte collettive e condivise ad alcune domande su agroecologia, giustizia climatica e giustizia sociale: Cos’è l’agroecologia? È possibile coltivare avendo un’impatto positivo sull’ecosistema? Che rapporto esiste tra sfruttamento della terra e sfruttamento dei corpi? Quale modello di produzione/ consumo immaginiamo? Come contrastare le politiche dell’agroindustria ecodistruttive per biodiversità e territori? Come affrontare cambiamenti climatici e desertificazione? Come creare un’alleanza con le comunità in lotta contro il colonialismo e le devastazioni sociali/ambientali che produce?”.

Il percorso sarà gratuito e gli appuntamenti si terranno a Bari tra ORTOGENTILE e BREAD AND ROSES, luoghi simbolo di rigenerazione dal basso, di luoghi altrimenti abbandonati.

Il primo ciclo d’incontri sarà sul tema Agroecologia e Biodiversità:

– 9 e il 10 novembre su “Semi e saperi”

– 16 e 17 novembre su “Scienza, comunità e rigenerazione del suolo”

La scuola è promossa da Solidaria Bari in collaborazione con Bread&Roses spazio di mutuo soccorso, Ortogentile bene comune agroecologico, VillaRoth – casa autogestita, Masseria dei Monelli/Ortocircuito, Autogestione in Movimento – Fuorimercato

PROGRAMMA:

Sabato 9 novembre

OrtoGentile bene comune

h 9-13 Laboratorio

Ciclo di salvaguardia dei semi, selezione dei semi sani, tecniche di semina e semenzai. Giro in orto.

con Eva Polare di “Sementi Indipendenti”

Bread&Roses – spazio di mutuo soccorso

h 14 Pranzo

h 16-18 Laboratorio

Le famiglie vegetali, accenni di ibridazione. Estrazione e conservazione.

Con Eva Polare di “Sementi Indipendenti”

Domenica 10 novembre

OrtoGentile

h 10 accoglienza

h 11-13 Festival dei semi e saperi. Tavola rotonda e scambio semi.

Con Angelo Passalacqua, Angelo Giordano, Giuseppe Taneburgo, custodi di semi e saperi, insieme a tante altre realtà locali protagoniste di un movimento agroecologico diffuso per incontrarsi, supportarsi e costruire un’alternativa all’agroindustria.

Bread&Roses

h 14.30 Pranzo

h 17-19 Semi della resistenza. Agricoltura, rigenerazione e lotta contadina in Palestina.

In collegamento dalla Palestina con Mohammad Khawera e Adham Sho di Cooperative agricole palestinesi

h 19-21 Aperitivo con Intifada studentesca Bari

Ortogentile è a Bari in Via Gentile, tra il canalone Valenzano e il Sacrario militare.

Bread&roses è a Bari in Via Amendola 189/a