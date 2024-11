Bari, nuove regole per lo specchio d’acqua del lungomare San Girolamo

Dalla canoa al canottaggio, ma anche surf, vela ed esclusione dell’utilizzo di natanti a motore per tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare. È quanto prevede il futuro relativo agli spazi dello specchio acqueo antistante il fabbricato demaniale marittimo sul waterfront di San Girolamo. La ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio del Comune di Bari, in risposta ai più recenti sviluppi normativi e alle esigenze della collettività, ha infatti approvato in questi giorni, con apposita determina, il regolamento di utilizzo dello spazio.

Con l’adozione di questo atto si formalizza un passo significativo verso la promozione e valorizzazione delle attività sportive nautiche, che rivestono un ruolo importante nella vita sociale e culturale della città. La decisione dell’amministrazione è frutto di un attento lavoro di programmazione e consultazione, in linea con le recenti evoluzioni normative, portato avanti con l’obiettivo di garantire una fruizione ottimale e sicura degli spazi pubblici. Il regolamento prevede, tra le altre cose, il libero utilizzo dello specchio acqueo per attività di canoa, canottaggio, SUP, surf, windsurf e vela, con l’esclusione dell’utilizzo di natanti a motore al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare. Le misure previste sono state pensate per assicurare una fruizione equilibrata e responsabile di questa risorsa, promuovendo l’integrazione tra sport, cultura e benessere per i cittadini.

“Si tratta di uno dei primi casi in Italia in cui uno specchio d’acqua viene concesso direttamente a un Comune – dichiara l’assessore alla Blu economy Pietro Petruzzelli -. E l’approvazione di questo regolamento rappresenta un passo avanti nel percorso di sviluppo di una nuova economia del mare in un tratto di costa, il waterfront di San Girolamo, che è oggetto di un importante percorso di rigenerazione urbana. La possibilità di utilizzo, in sicurezza, di un tratto di mare a ridosso di un tratto di costa che stiamo cercando di attrezzare, ci permette di offrire alla comunità, a cominciare dalle associazioni sportive, uno spazio nuovo per promuovere gli sport acquatici e favorire sana aggregazione e socializzazione. Il regolamento serve anche a promuovere attività già insediate sul waterfront di San Girolamo, che su quegli spazi stanno effettuando degli investimenti. Questa è una delle azioni che stiamo portando avanti per promuovere una nuova cultura del mare, fondamentale per lo sviluppo e la crescita della città e delle nuove generazioni. Dobbiamo continuare a lavorare per riappropriarci del nostro mare, guardando alla costa come risorsa non da sfruttare ma da attraversare e vivere”, ha concluso.

La Capitaneria di Porto di Bari ha già consegnato all’amministrazione comunale lo specchio acqueo in questione, che avrà la funzione di scuola e avviamento alla pratica di sport nautici e che continuerà a essere gestito nel rispetto delle norme di sicurezza. È possibile consultare il regolamento sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link.

Foto repertorio