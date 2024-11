Borse di studio Università, alla Puglia 67,9 milioni

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto delle risorse per le borse di studio destinate agli studenti universitari per l’anno accademico 2024/2025, raggiungendo un finanziamento record di 880 milioni di euro. Per la Puglia, i fondi sono stati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente: dai 22,3 milioni di euro del 2023 si passa a 45,4 milioni per il 2024/2025. A questa cifra si aggiungono 22,5 milioni di euro provenienti dal PNRR, in aumento rispetto ai 22,1 milioni dell’anno precedente, per un totale di 67,9 milioni di euro complessivi destinati alla Regione, a cui si sommano anche le risorse regionali.

“Il Ministero dell’Università e della Ricerca – dichiara il ministro Anna Maria Bernini – ha messo in campo ogni strumento per aumentare i fondi disponibili e continuerà a collaborare con le Regioni per una distribuzione efficiente a beneficio degli studenti, affinché possano ricevere il sostegno in tempi rapidi. L’obiettivo è quello di rendere il sistema delle borse di studio sempre più inclusivo, sostenendo il percorso formativo e personale dei nostri giovani, permettendo loro di continuare a studiare nel nostro Paese. Un’importante occasione anche per le istituzioni accademiche, che vanno potenziate e ascoltate”, ha concluso.