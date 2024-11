“Feeling”: il primo duetto di Elodie e Tiziano Ferro

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Feeling ” – Elodie e Tiziano Ferro

“Feeling”, il tanto atteso singolo che segna la collaborazione tra due delle voci più amate del panorama musicale italiano, Tiziano Ferro ed Elodie, è ora disponibile e pronto a conquistare il pubblico.

Il brano risuona a ritmo R&B, e risulta dunque esser quasi un omaggio alle influenze da sempre presenti nella produzione di Tiziano Ferro, ma forse anche un anticipo delle prossime musicalità proposte da Elodie.

Un mix di talento e personalità. Da un lato Tiziano con il suo timbro caldo e avvolgente, dall’altro Elodie con la sua voce graffiante e intensa.

“Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa”. Così il cantautore introduceva l’uscita del brano.

Un brano che si rivela tanto diretto quanto intimo. “Feeling” e ruota attorno a un tema universale: l’intensità dei sentimenti e la fragilità che spesso accompagna l’amore. Esplora le emozioni contrastanti che nascono quando si è coinvolti in una relazione, tra desiderio, dubbio e passione.

Racconta dell’attrazione per un partner che appare instabile, che non dà certezze, che non fa sentire l’altro unico e speciale ma solo degno di incontri fugaci e clandestini.

È la consapevolezza di un amore effimero e disilluso che però nasconde irrefrenabile desiderio.

Per Elodie il brano racconta “di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli”​.

Per noi, questo nuovo e inaspettato duetto crea una dinamica avvincente, che invoglia ad ascoltare il brano più volte per cogliere tutte le sfumature emotive.