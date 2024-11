Lavori a Bari, cambia la viabilità in via Dante e piazza Massari

Lavori a Bari, cambia temporaneamente la viabilità in via Dante e piazza Massari. In particolare, a partire da lunedì 11 novembre, con due distinte ordinanze della ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, saranno introdotte alcune limitazioni alla viabilità. Nello specifico, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di ripristino di manto stradale, la prima ordinanza prevede, da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre, dalle ore 7 alle ore 17, l’istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su due tratti di via Dante: da via Ravanas a via Trevisani e da via Sagarriga Visconti a via Quintino Sella.

La seconda ordinanza, necessaria per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di potatura e sagomatura degli alberi, prevede da lunedì 11 novembre a sabato 16 novembre, dalle ore 6 alle ore 12, l’istituzione della chiusura al transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su piazza Massari, per l’intero tratto di carreggiata adiacente il lato numerazione civica dispari, con senso di marcia diretto da piazza Libertà verso piazza Federico II di Svevia.