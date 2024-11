Salernitana-Bari: la storia. Longo: “Vicari è in dubbio”

Di Nicola Lucarelli – In casa Bari, l’appuntamento con i 3 punti manca ormai dal lontano 22 settembre, giorno in cui, la formazione di mister Longo sbancò il “Benito Stirpe” di Frosinone. Dopo quel blitz in terra ciociara, i galletti hanno raccolto ben 6 pareggi consecutivi.

Per tornare a riassaporare il gusto della vittoria, i biancorossi dovranno superare la Salernitana di mister Martusciello. La formazione campana è reduce da due pareggi consecutivi contro Cesena e Cosenza. Salernitana – Bari, match valido per la tredicesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domenica 10 novembre, con fischio d’inizio alle ore 17.15.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica Fondata il 19 giugno 1919 da una cordata capeggiata da Matteo Schiavone. Nel corso della sua storia, è stata rifondata per tre volte: nel 1927 in seguito alla costituzione di un nuovo sodalizio, nel 2005 e nel 2011 per motivi finanziari. L’attuale società fu, infatti, fondata come Salerno Calcio nel 2011 (aderendo all’art. 52.10 del regolamento federale), e successivamente riprese i segni distintivi della Salernitana.

La squadra granata ha giocato sempre fra i professionisti, eccetto per l’annata 2011-2012, poiché ripartì dalla Serie D. Si tratta della seconda squadra campana in ordine temporale (preceduta solo dal Napoli) ad aver gareggiato nel campionato di Serie A a girone unico, al quale ha preso parte nelle stagioni 1947-1948, 1998-1999 (retrocedendo in entrambe le occasioni per un solo punto), 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Secondo i criteri FIGC di classificazione dei club calcistici italiani in base alla tradizione sportiva, la Salernitana è, dopo la stagione 2023-2024, al 36º posto, seconda miglior squadra campana.

PRECEDENTI – I precedenti tra Salernitana e Bari sono 40 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 16 volte, 15 sono stati i pareggi, mentre i campani si sono affermati 9 volte. A Salerno si sono disputate 20 gare e il bilancio è in favore dei padroni di casa con 8 vittorie, 7 pareggi e 5 affermazioni baresi.

Salernitana e Bari si sono affrontate l’ultima volta all’Arechi il 4 novembre 2017 e il match terminò 2-2 con Galano autore di una doppietta.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Francesco Caputo, Alessandro Micai, Joseph Minala, Marco Di Vaio, Alessandro Rosina, Emiliano Bigica, Gianluca Galasso, Francesco Palmieri, Andrea Schiavone, Lucio Mujesan, Gennaro Tutino, Phil Masinga, Norbert Gyömbér, Arcangelo Sciannimanico, Alan Empereur, Costante Tivelli, Carmelo Bagnato, Massimiliano Busellato, Daniele Sciaudone, Claudio De Tommasi, Luigi Imparato, Giorgio Di Vicino, Leandro Rinaudo, Djavan Anderson, Joao Silva, Gabriele Messina, Abderazzak Jadid, Antimo Iunco, Ivone De Franceschi, Adriano Montalto e Corrado Urbano.

Ex del match saranno: Boris Radunović, Raffaele Pucino, Valerio Mantovani e Nicola Bellomo nel Bari. Yayah Kallon e Andrés Tello nella Salernitana.

Tra i tecnici: Stefano Colantuono, Davide Nicola, Bortolo Mutti, Vincenzo Torrente, Gian Piero Ventura, Pietro Magni, Carlo Regalia

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “La vittoria manca tanto alla piazza e a noi, ma nessun dramma.Quando non arriva in diverse partite, vuol dire che bisogna prendere coscienza che c’è una mancanza. In questi giorni abbiamo lavorato sull’aspetto mentale, perchè non si può imputare il momento ad una situazione tecnico-tattica, ma alla poca concentrazione in alcuni momenti chiave delle gare. Per quanto concerne gli obiettivi stagionali, non ho mai visto raggiungere degli obiettivi a novembre: è tutto apertissimo in un campionato difficile contro squadre super competitive”.

Per quanto riguarda i singoli, Longo ha aggiunto: “Vicari si è fermato precauzionalmente per un fastidio al flessore. Abbiamo altri due giorni per valutarlo. Potrebbe giocare Simic, mentre l’alternativa è Mantovani con Obaretin a sinistra. Circa Lella, la squalifica gli ha spezzato il ritmo e non è facile ritrovare ritmi e fiducia”.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo, Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh, Soriano, Amatucci, Maggiore, Verde, Wlodarczyk. Allenatore: Martusciello

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Sibilli, Dorval, Lasagna, Novakovich. Allenatore: Longo

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Marcello Rossi della sezione di Biella e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Daniele Minelli (Varese), coadiuvato dall’ AVAR Marco Serra (Torino).

