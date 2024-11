Addio alle temperature miti, arrivano pioggia e vento

Le temperature miti hanno i giorni contati perché nella prossima settimana sono attesi pioggia, vento, neve in colline e un diffuso calo termico. Lo indicano le previsioni del meteologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it, secondo le quali da martedì 12 novembre “lo scenario meteo italiano cambierà totalmente”. Si prevede un fine settimana “ancora mite e in parte soleggiato”, con massime fino a 25 gradi in Sardegna e Sicilia, 23 gradi a Reggio Calabria e Taranto, 21 gradi a Roma e Napoli. I primi segni di cambiamento sono comunque attesi nella Pianua Padana con nebbie notturne e piogge in Sardegna e Sicilia e localmente lungo la costa tirrenica. Per lunedì si prevede un “leggero calo delle temperature con venti moderati orientali” e ancora piogge al Sud; per martedì si attendono un calo delle temperature massime di 7-8 gradi e le prime nevicate oltre i 1.400 metri su Alpi e Appennini, vento in rinforzo e presenza di due minimi di bassa pressione, uno al Sud e uno al Nord. Mercoledì e giovedì sono attesi vento, piogge e neve fino a 1.200 metri di quota sulle regioni settentrionali, localmente anche a quote inferiori.

E’ possibile che le due aree di bassa pressione presenti a Sud e al Nord si incontrino sul Mar Tirreno Centrale, provocando “forti tempeste di vento” accompagnate da “piogge consistenti”. Nel dettaglio Sabato 9: al Nord nuvoloso con nebbie locali; al Centro nubi sparse, qualche pioggia lungo le coste tirreniche, rovesci in Sardegna; al Sud nubi sparse con temporali in Sicilia. Domenica 10: al Nord nebbie locali, sole prevalente; al Centro nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna; al Sud nubi sparse con rovesci in Sicilia. Lunedì 11: al Nord locali nebbie, peggioramento dal pomeriggio; al Centro nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna; al Sud nubi sparse con rovesci.