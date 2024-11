Bari, primo test sulla movida fracassona: “Evento senza disturbi”

Primi test per la sperimentazione dell’0rdinanza relativa alla movida molesta nel quartiere umbertino. Nella serata di ieri, in occasione dell’evento organizzato per il lancio promozionale di un marchio presso una attività commerciale in Corso Cavour, con la partecipazione dei DJ TY1, NERISSIMA SERPE e PAPA V, sono state attuate alcune disposizioni proposte dal Sindaco della Notte Lorenzo Leonetti per rendere la movida un’opportunità positiva, nel rispetto delle regole di convivenza.

“Per garantire il corretto svolgimento dell’evento – spiega Leonetti – sono stati delimitati gli spazi esterni era presente lo steward, che mi piace definire “facilitatore della movida”, per coordinare le attività e assicurarsi che non si verificassero disagi per i residenti. Inoltre, la musica era contenuta all’interno del locale, al fine di evitare disturbi.

Questo ha rappresentato un test importante per consolidare il rapporto di collaborazione tra l’amministrazione e le attività commerciali della città, con l’obiettivo di promuovere una crescita comune fondata su fiducia e rispetto reciproco. Nel complesso posso ritenermi molto soddisfatto”