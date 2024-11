Fiamme in una villetta nella periferia nel comune di Gioia del colle. A perdere la vita un uomo di ottant’anni. Tre le squadre dei Vigili del fuoco che sono intervenute per domare le fiamme. Ignote al momento le cause dell’incendio. Nelle prossime ore le forze dell’ordine ricostruiranno la dinamica dell’incidente.