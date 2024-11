Salute di donne e famiglie, un progetto nel Barese

Un’iniziativa dedicata alla salute delle donne e delle famiglie di Casamassima. Si tratta di “Matrioska: aver cura di chi cura”, promossa dalla Asl di Bari in sinergia con l’amministrazione comunale di Casamassima e con il consultorio familiare del distretto socio sanitario 13 con la collaborazione dell’associazione Antonio Busto. Il progetto mira a fornire sostegno concreto, luoghi di incontro e servizi assistenziali gratuiti al fine di promuovere il benessere fisico e mentale, con un’attenzione particolare alla salute delle donne e alla maternità. Il nome del progetto si ispira alle celebri bamboline russe che rappresentano simbolicamente la famiglia e la comunità: proprio come le figure delle matrioske si racchiudono l’una nell’altra, il progetto vuole creare uno spazio di sostegno reciproco, in cui trasmettere cura e protezione. Questa iniziativa si propone di sostenere, quindi, le famiglie e soprattutto le madri, attraverso interventi specialistici e gratuiti, consapevoli dell’importanza di prendersi cura di chi, a sua volta, si prende cura degli altri. Tra gli obiettivi principali, quelli di favorire momenti di incontro della popolazione con il personale sanitario per l’erogazione di servizi sanitari gratuiti, facilmente accessibili; promuovere la salute della donna e della famiglia in ogni fase della vita; supportare e tutelare la maternità.