Anche in Italia arriva Rufus, assistente IA per lo shopping

Amazon porta anche in Italia Rufus, il suo assistente di intelligenza artificiale. Insieme a Germania, Francia e Spagna, gli utenti italiani possono chiedere all’IA consigli e suggerimenti sui loro acquisti di Amazon, chattando in maniera simile a quanto si fa con ChatGpt, Gemini o Copilot.

L’assistente virtuale è presente in una barra inferiore dell’app Amazon per smartphone e rappresentato da una nuova icona colorata. Addestrato sull’intero catalogo di Amazon, l’IA può informarsi su recensioni, domande e risposte della community dell’e-commerce e informazioni prese dal web, per offrire quella che la società definisce “un’esperienza di shopping interattiva e personalizzata”. Ad esempio, si può chiedere a Rufus se un paio di scarpe da corsa sono resistenti all’acqua o se una giacca è adatta ad un lavaggio in lavatrice. Essendo ancora in fase beta, l’IA è in costante evoluzione e la stessa Amazon incoraggia gli utenti a fornire feedback sulle risposte date dal chatbot, utilizzando uno specifico sistema di valutazione.

“È ancora presto per definire completa l’IA generativa e quindi la tecnologia non sempre sarà perfetta”, spiega una nota dell’azienda. Rufus sarà disponibile per alcuni clienti quando aggiorneranno la loro app di Amazon. Arriverà a tutti nel corso delle prossime settimane. Per chi lo volesse, si può scegliere di non utilizzare più Rufus e tornare alle modalità di ricerca tradizionale in qualsiasi momento, chiudendo la chat di conversazione.