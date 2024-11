Bari, finalmente i 3 punti: 0 – 2 all’Arechi contro la Salernitana

(di Nicola Lucarelli)Il Bari torna alla vittoria e lo fa in maniera “sporca” come aveva chiesto nei giorni scorsi il tecnico Longo. Contro la Salernitana, i galletti sono scesi in campo con le due punte e sono stati proprio Lasagna e Novakovich e realizzare le reti del successo biancorosso. Nella ripresa, la compagine barese ha abbassato troppo il baricentro, consentendo alla squadra di casa di creare diversi pericoli, ma Radunovic è stato insuperabile. Finalmente la vittoria…

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai granata, mister Moreno Longo deve rinunciare a Falletti e Matino, mentre recupera Vicari che però parte dalla panchina, al suo posto c’è Simic. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2 con Sibilli alle spalle di Lasagna e Novakovich.

Nella Salernitana, il tecnico Giovanni Martusciello deve fare a meno di Tongya, Torregrossa, Adelaide, Jaroszynsk e Sepe. L’allenatore nativo di Ischia schiera i suoi con il modulo 4-3-3: a centrocampo si rivede l’ex biancorosso Tello. Ancora panchina per l’altro ex Kallon.

PRIMO TEMPO: La prima chance della gara è per la Salernitana al minuto 7 con Verde che calcia alto dal limite dell’area. Contropiede di Lasagna al minuto 14, ma Ferrari ferma l’attaccante biancorosso. Al minuto 25, Novakovich serve Sibilli in area, ma il tentativo di conclusione dell’ex Pisa finisce alto. Maita perde palla al minuto 29 favorendo la ripartenza dei padroni di casa che si conclude con un tiro a lato di Soriano. Ma il gol lo segna il Bari al minuto 30 con Lasagna che mette in rete un assist di Oliveri. La Salernitava va vicina al gol del pareggio con Verde al minuto 33, ma Radunovic è superlativo e neutralizza il tentativo dell’attaccante granata. Gol sbagliato – gol subito e la squadra di Longo trova la rete del raddoppio con Novakovich al minuto 36 su pregevole assist di Dorval. La formazione campana prova a reagire con Wlodarczyk al minuto 44, ma il suo colpo di testa è parato in due tempi da Radunovic. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 2-0 per i galletti.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un doppio cambio per la Salernitana: dentro Bronn e Ghiglione al posto di Stojanovic e Amatucci. Padroni di casa pericolosi al minuto 49 con Hrustic da fuori, ma il pallone termina di poco alto. Tentativo fotocopia di Njoh al minuto 8, pallone sul fondo. Cambi nel Bari al minuto 56: dentro Lella e Favasuli al posto di Sibilli e Dorval. La Salernitana spinge e va ancora al tiro al minuto 58 con Verde, ma il tiro su calcio di punizione dell’estroso attaccante, finisce di poco fuori. Termina al minuto 69 la partita di Lasagna, al suo posto Sgarbi. Radunovic è ancora decisivo ai minuti 73 e 74: nella prima occasione si oppone ad una conclusione di Braaf, nella seconda blocca in due tempi un tiro di Ferrari. Ultime due sostituzioni per i galletti al minuto 86: fuori Benali e Novakovich dentro Saco e Favilli. Verde impegna ancora Radunovic al minuto 91, ma il portiere serbo è vigile. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Marinelli. Salernitana Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “Arechi” termina 0-2.

PAGELLE: Lasagna – Novakovich, gemelli del gol – Radunovic saracinesca

Radunovic 7,5, Pucino 6 , Simic 6, Mantovani 6, Oliveri 6,5, Benali 6,5 (86′ Saco sv), Maita 6, Dorval 6,5 (56′ Favasuli 6) , Sibilli 6 (56′ Lella 6), Lasagna 7 (69′ Sgarbi 6), Novakovich 7 (86′ Favilli sv)

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 2

Marcatori: 30′ Lasagna 36′ Novakovich

Angoli: 9 – 2

Ammoniti: Stojanovic, Benali, Mantovani

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 5 – 3

Possesso palla: 64% 36%

Spettatori: 18.740 (4.563 abbonati, 2.000 tifosi ospiti, esaurita disponibilità per settore dedicato)

Longo 6,5

FORMAZIONI INIZIALI:

SALERNITANA: Fiorillo, Ruggeri, Njoh, Wlodarczyk, Soriano, Maggiore, Stojanovic, Verde, Ferrari, Tello, Amatucci

Panchina: Corriere, Salvati, Gentile, Velthuis, Hrustic, Nwankwo Simi, Kallon, Bronn, Dalmonte, Braaf, Ghiglione, Sfait

BARI: Radunovic, Pucino , Simic, Mantovani, Oliveri, Benali, Maita (c), Dorval, Sibilli, Lasagna, Novakovich

Panchina: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Vicari, Favasuli, Lella, Obaretin, Saco, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Assistenti: Marcello Rossi della sezione di Biella e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. VAR: Daniele Minelli (Varese), coadiuvato dall’ AVAR Marco Serra (Torino).

(Foto ssc bari)