Bari, polemiche per via Gabriele d’Annunzio a Palese: “Pericolosa”

(di Francesca Emilio) Continuano a far discutere le condizioni di via Gabriele d’Annunzio e delle vie limitrofe, a Palese, nel Municipio 5. Siamo, in particolare, nella zona residenziale sulla via che conduce all’aeroporto. A denunciarlo sono i residenti, tra loro anche gestori di b&b per i quali la situazione è diventata “insostenibile” oltre che “pericolosa”. Dallo stato di abbandono in cui verte la zona, agli episodi come “schiamazzi” e “scherzi” notturni, sino all’escalation di furti e ancora alle condizioni della strada, poco illuminata, con asfalto dissestato e “priva di segnaletiche utile a proteggere i pedoni”. Sono solo alcune delle problematiche già denunciate in passato dai residenti della zona fortemente preoccupati per il continuo aggravarsi della situazione. Ma andiamo per gradi.

Solo pochi mesi fa, alcuni residenti, avevano evidenziato i disagi relativi agli spazi pedonali del ponte che conduce verso la stazione della Bari Nord. Ad oggi, le condizioni, restano identiche ad allora. “Non è cambiato nulla – racconta una cittadina – sono passata dal ponte un po’ di sere fa. Tornavo verso casa a piedi. Nel punto in cui ci sono gli ostacoli ho dovuto scavalcare, ma veniva un’auto. C’è mancato poco che mi investisse, la visibilità è molto ridotta trovandosi in curva. È davvero pericoloso. Da qui ci passano tante persone a piedi, anche i turisti con le valige. È vergognoso vivere in una zona in queste condizioni da anni”, conclude. Ma questo non è l’unico problema. Secondo i residenti la zona è in un completo stato di abbandono, a prova di ciò i diversi episodi relativi a quelli che alcuni definiscono “scherzi” notturni, ma che intimoriscono i residenti e ancora schiamazzi e auto che sfrecciano anche nelle vie più strette mettendo a repentaglio la vita delle persone e degli animali.

“Camminare qui la sera mette i brividi – racconta un’altra residente – ci sono poche luci, siamo completamente isolati e le auto sfrecciano come se lontani dagli occhi dei controlli fossero padroni della strada. Più volte ho rischiato di essere investita con il mio cane mentre passeggiavo in una delle vie limitrofe che ha poco spazio per ospitare auto e pedoni. O mettono luci, dossi e magari segnaletiche oppure che, almeno le vie limitrofe, le chiudessero alle auto rendendole utilizzabili solo dai residenti. Per gli altri sono piste da corsa. A questo si aggiunge la paura con cui dobbiamo vivere costantemente per lo stato di abbandono nella zona. Di sera si divertono a suonare ai campanelli, non ho il videocitofono, ma i vicini mi hanno riferito di aver visto comparire nello schermo persone incappucciate. Mette i brividi. C’è stato un periodo in cui hanno rubato in diverse case, senza contare che siamo praticamente relegati a cittadini di serie B, forse anche D, perché qui intorno non c’è nulla, se non degrado eppure ci viviamo in tanti e tanti passano da queste strade. Ci vorrebbe più attenzione, la sicurezza deve essere al primo posto ovunque, non solo in centro”, ha concluso. Pochi mesi fa, sempre dalla zona, una donna aveva denunciato di essere stata molestata in pieno giorno. Ma i problemi riguardano anche i gestori di b&b, non solo per la carenza dei servizi che in passato aveva provocato disagi ai turisti, ma anche per la scarsa sicurezza. “In undici anni di attività abbiamo subito per tre volte attacchi gravi e violenti. L’ultimo episodio alcune sere fa da parte di un turista ubriaco – raccontano senza scendere nei dettagli in merito all’accaduto – le forze dell’ordine per fortuna in quel caso sono arrivate in tempo, ma per il resto del tempo siamo soli a difenderci. Questa è via Gabriele d’Annunzio ogni notte, questa è Palese, sempre più alla deriva”, conclude.