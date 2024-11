Cucina, alleato della salute: in tavola lo zenzero

Ricco di proprietà benefiche per l’organismo e alleato della circolazione, in tavola oggi portiamo lo zenzero, una spezia dal sapore fresco e leggermente piccante utilizzata da millenni non solo per il suo gusto, ma per i suoi benefici. Originaria dell’Asia meridionale, la radice di zenzero è un ingrediente versatile che può dare una marcia in più a piatti sia dolci che salati, infondendo una nota agrumata e speziata in ogni ricetta. Ma andiamo per gradi.

Lo zenzero è una miniera di benefici per l’organismo, riconosciuti sia dalla medicina tradizionale sia dalla ricerca scientifica. In primis, i composti attivi dello zenzero, tra cui il gingerolo, sono potenti antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi. Questo lo rende un alleato prezioso nella riduzione dell’infiammazione e nel rallentamento dell’invecchiamento cellulare.

Ma non solo. Lo zenzero stimola la produzione di succhi gastrici e facilita la digestione. Per questa ragione è spesso consigliato per combattere nausea, indigestione e gonfiore addominale. Inoltre, grazie alla sua capacità di favorire la vasodilatazione, lo zenzero migliora il flusso sanguigno. Può essere utile anche per chi soffre di problemi di circolazione periferica, come mani e piedi freddi. Non è finita qui.

Lo zenzero, oltre ad essere perfetto per chi soffre di nausea da viaggio, gravidanza o trattamenti specifici grazie al suo effetto antiemetico è naturale e sicuro che può aiutare anche a ridurre i crampi addominali è un ottimo supporto del sistema immunitario. In particolare, grazie alle sue proprietà antibatteriche e antivirali, lo zenzero è un rimedio naturale per rafforzare il sistema immunitario e prevenire raffreddori e influenze stagionali. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Salmone al forno con glassa allo zenzero e miele



Preriscalda il forno a 200°C. In una ciotola, mescola il miele, lo zenzero grattugiato, la salsa di soia, il succo di limone e l’aglio tritato, creando una marinata. Disponi i filetti di salmone in una teglia rivestita di carta forno e spennella abbondantemente con la marinata allo zenzero. Cospargi con un pizzico di sale e pepe, aggiungi l’olio d’oliva e, se gradito, qualche seme di sesamo. Inforna per circa 12-15 minuti o finché il salmone risulta cotto ma ancora tenero. Servi caldo con verdure fresche o riso integrale. La glassa al miele e zenzero creerà una crosticina deliziosa e caramellata.

Zuppa di carote e zenzero con latte di cocco



Pela le carote e tagliale a rondelle. Affetta finemente la cipolla. In una pentola capiente, scalda l’olio d’oliva e aggiungi la cipolla, facendola appassire per qualche minuto. Unisci le carote e lo zenzero grattugiato, mescola e cuoci per qualche minuto, facendo insaporire il tutto. Versa il brodo vegetale e porta a ebollizione. Abbassa la fiamma e lascia cuocere per 20-25 minuti o finché le carote sono tenere. Aggiungi il latte di cocco e mescola bene. Frulla il tutto con un frullatore a immersione fino a ottenere una consistenza vellutata. Aggiusta di sale e pepe e servi caldo, guarnendo con coriandolo fresco per un tocco finale.