A Capurso parte l’ “Open Village” per le festività natalizie

Un ricco cartellone di laboratori e momenti dedicati a tutte le età, per vivere il periodo natalizio all’insegna della creatività, della musica, delle tradizioni e dell’inclusione. È il programma di attività per il Family Christmas fortemente voluto e organizzato dall’amministrazione comunale di Capurso in collaborazione con il progetto Open Village e le associazioni locali. Da oggi 11 novembre al 21 dicembre, ogni giorno della settimana sono in calendario attività dedicate a specifiche fasce di età, per coinvolgere sia i più piccoli che gli adulti nel periodo di avvicinamento al Natale. Dalla Fabbrica degli Elfi con laboratori, spettacoli e iniziative in grado di riempire le giornate di tutti bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, ai corsi alla scoperta dei saperi e dei sapori della tradizione con Pantaleo dell’Olio e Giovanni Di Serio e la direzione di Sandro Romano, e tanto altro.

“Siamo davvero entusiasti di presentare il Family Christmas, un’iniziativa che racchiude lo spirito della nostra comunità e la voglia di riscoprire le tradizioni. Grazie alla collaborazione delle associazioni locali e del progetto Open Village, siamo riusciti a creare un programma di attività che unisce generazioni diverse, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in un’esperienza natalizia unica. – dichiara il Sindaco Michele Laricchia, e aggiunge – Invito tutti a partecipare a questa iniziativa, che rappresenta il cuore di una Capurso che non dimentica le sue radici ma guarda al futuro, investendo nelle nuove generazioni e nei valori della comunità. Il Family Christmas non è solo un calendario di laboratori, è un’occasione per riscoprire il senso autentico dello stare insieme, condividendo i saperi e i sapori che ci appartengono. Vi aspettiamo!”

I DETTAGLI

Piazza Gramsci si trasforma nella Fabbrica degli Elfi.

Qui, il Mini Club offre laboratori e spettacoli dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni, per momenti di gioco e intrattenimento ogni giorno e spettacoli speciali il sabato pomeriggio.

Per i ragazzi dai 6 ai 17 anni è invece stato pensato lo Junior e Large Club con, tra le altre cose, anche lezioni di musica, laboratori artistici, danza, teatro e lezioni di lingua inglese. La piazza si animerà inoltre con laboratori di riciclo, giochi in legno, e creatività manuale per un Natale sostenibile e creativo. Le attività saranno tutte condotte in collaborazione con realtà associative come aps Spaccabari, Civitas Mariae, e le scuole di musica Euterpe e Camusi, le scuole di danza Academiv e Dimensione Danza, Circolo Acli Luisa Bissola e ute Re del Tempo.

Casa Santa Barbara: alla scoperta dei saperi e sapori della tradizione

Nella da poco inaugurata Casa Santa Barbara (SP Triggiano-Carbonara) invece il Natale in Famiglia riporta in vita la tradizione della cucina artigianale.

Durante il periodo natalizio, con la guida di maestri come Pantaleo dell’Olio e Giovanni Di Serio e la direzione di Sandro Romano si potrà partecipare a laboratori di cucina per imparare a realizzare e realizzare dolci e piatti tipici: biscotti natalizi, focaccia, taralli e tanti altri sapori della nostra terra.

Inoltre, il Forno Sociale di Casa Santa Barbara sarà un punto d’incontro per le famiglie della comunità che vogliono preparare dolci natalizi come si faceva un tempo: portando gli ingredienti da casa, impastando insieme, scambiando chiacchiere e ricette, e portando poi il tutto a casa. Un’occasione unica per riscoprire il valore della tradizione e dello stare insieme.

La partecipazione a tutti gli eventi prevede una quota di iscrizione di 5 euro a persona per tutte le attività, e per facilitare partecipazione è disponibile un servizio gratuito di Taxi Sociale su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 388.12.17.865.