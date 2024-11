A rischio chiusura la Neonatologia di Taranto, appello in Regione

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale pugliese ha presentato una richiesta di audizione urgente per fare chiarezza sulla eventuale chiusura del reparto di neonatologia a Taranto. “Una situazione gravissima – dice il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia – denunciata da un medico in servizio nel reparto di Neonatologia dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto, che rischia di chiudere a breve proprio per mancanza di medici. Per questo, depositerò nelle prossime ore una richiesta di audizione urgente in commissione Sanità dell’assessore regionale, del capo dipartimento e del direttore generale della Asl di Taranto. Per il reparto in questione sarebbero previsti su carta quattordici medici, ma attualmente sono solo sette e fra poche settimane il numero scenderà a tre, costringendo quindi a chiudere i battenti con conseguenze inaccettabili. Se l’unità intensiva fosse condannata alla chiusura, i neonati con patologie dovrebbero essere trasferiti a Bari, Lecce o Foggia ed è chiaro che si tratterebbe di trasferimenti estremamente delicati. Una situazione di criticità che si ripete ciclicamente e sulla quale annuncio fin da ora che non cederò di un millimetro ed esperirò ogni strada utile a raggiungere l’obiettivo del potenziamento del numero dei medici nel reparto”.