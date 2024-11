Bari, ladri in azione al teatro Casa di Pulcinella: “Amaro risveglio”

Amaro risveglio per il teatro “la Casa di Pulcinella” a Bari derubato nella notte. Lo raccontano gli stessi sui social. “Amaro risveglio per la Casa di Pulcinella – scrivono – dal furgone del teatro, regolarmente parcheggiato, abbiamo subito un grave furto. I malviventi si sono impossessati di tutta la strumentazione tecnica indispensabile per la realizzazione dei nostri spettacoli, tutta la fonica, casse acustiche, mixer audio e luci, radiomicrofoni e valigia di cavi; un duro colpo per un’attività culturale che da anni anima la città. Un furto pesante, abbiamo perso il materiale che usiamo normalmente per lavorare. Dalle nostre prime stime il danno complessivo ammonta a circa 10.000 euro. Noi credevamo che i numerosi atti vandalici subiti nel corso del tempo fossero alle nostre spalle; ci siamo illusi. La perdita di questa attrezzatura rappresenta un grave ostacolo alla continuità delle nostre attività e mette a rischio la possibilità di portare avanti i numerosi progetti in programma. Sono tempi non facili, noi da parte nostra continueremo con grande fatica a fare il nostro lavoro”, hanno concluso chiedendo supporto al pubblico.

“Contiamo come sempre sul sostegno del pubblico. Invitiamo quindi tutti a sostenerci in questo momento difficile – evidenziano – è possibile effettuare donazioni tramite conto corrente bancario IBAN IT67X0200804030000101945262. Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà fondamentale per ripartire. Diffusione del messaggio: Condividete questo messaggio sui vostri canali social e con i vostri contatti. Più persone saranno a conoscenza di quanto accaduto, maggiori saranno le possibilità di recuperare l’attrezzatura rubata o di ricevere aiuti. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarci a superare questo momento”, concludono.

Foto www.teatrocasapulcinella.it