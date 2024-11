Bari, vandali in corso Italia: auto danneggiate

“Questo accade in una meravigliosa città come Bari, per tantissimo tempo l’amministrazione ha negato l’evidenza sostenendo che Bari fosse una città sicura mentre, la stessa si classificava tra le 30 città più pericolose d’Europa”. Così in un post il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Luca Bratta, denunciando l’ennesimo atto vandalico nei confronti di auto parcheggiate in corso Italia.

“Il sindaco più amato d’Italia cosa ha fatto per scongiurare questo fenomeno? Il nulla più assoluto continuando insistentemente, a nascondere la polvere sotto il tappeto. Oggi la nostra città è amministrata sempre dalle stesse persone, colpevoli di un disastro già annunciato, ma in compenso, continuano con numeri di illusionismo degni del maestro Houdini”, continua. I residenti denunciano anche furti nel mercato dell’ex Manifattura, con persone che prelevano materiale dall’interno per poi andarsene indisturbati.