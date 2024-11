Due giovani travolti nel Leccese, arrestato 30enne

È stato arrestato l’uomo che ha investito due giovani lungo la strada provinciale tra Lucugnano e Tricase, nel Leccese. Si tratta di un 30enne risultato positivo all’alcol e alle droghe. L’accusa è di omicidio stradale. L’incidente ha causato la morte di un 22enne del Bangladesh, che si trovava su un monopattino e ha provocato gravi ferite al suo amico connazionale di 28 anni, che era in bicicletta. Il conducente, residente a Specchia e alla guida di una Volvo V40, si è fermato dopo l’incidente per prestare soccorso. Gli esami effettuati subito dopo hanno rilevato la presenza di alcol e cannabinoidi nel suo sangue. Attualmente il 30enne si trova agli arresti domiciliari. Nel frattempo sembrano migliorare le condizioni del 28enne rimasto ferito gravemente. Secondo le indagini condotte dai carabinieri il 30enne non si sarebbe accorto dei due ragazzi sulla carreggiata. La salma del 22enne è stata trasferita al Vito Fazzi di Lecce ed è ora a disposizione della Procura. Sequestrati i mezzi coinvolti nell’incidente sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Foto repertorio