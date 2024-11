Fiamme in un deposito nel Barese: fiamme in una società edile

Incendio in un capannone ieri a Gioia del Colle, nel Barese. A prendere fuoco un deposito di attrezzi, materiali e mezzi d’opera, furgoni, scavatori e altro di proprietà di una società edile. Il rogo purtroppo ha interessato gran parte del deposito danneggiando diversi mezzi e materiale. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Bari. Oltre la così detta prima partenza (il camion che interviene sempre per primo) sono intervenuti anche un’autobotte e altri mezzi di supporto. Intorno a mezzanotte l’incendio è stato domato. Sulle cause del rogo, le indagini sono in corso.