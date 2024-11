Lavori a Bari, chiuso tratto via Napoli: disagi al traffico

Lavori a Bari, chiuso un tratto di via Napoli: diversi i disagi che si stanno registrando in queste ore alla circolazione al traffico. Lo segnalano alcuni cittadini. I lavori, secondo quanto reso noto dalla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, sono utili per consentire la manutenzione dell’impianto fognario. Con apposita ordinanza sono state disposte, a partire dalle ore 15 di oggi lunedì 11 novembre, e fino alle ore 24 di domenica 17 novembre, alcune limitazioni temporanee al traffico e alla viabilità su Via Napoli, nel tratto stradale compreso tra via di Maratona e via Caracciolo.

Nello specifico, l’ordinanza prevede, dalle ore 15 di lunedì 11 novembre, alle ore 24 di domenica 17 novembre: l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, su via Napoli, nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con via di Maratona e via Caracciolo; La deviazione obbligatoria su via Napoli verso via di Maratona a tutti i veicoli della corrente di traffico presente su via Napoli con senso di marcia diretto verso il centro cittadino; La deviazione obbligatoria su via Napoli verso via Caracciolo a tutti i veicoli della corrente di traffico presente su via Napoli con senso di marcia diretto verso la tangenziale; L’istituzione della direzione obbligatoria su via di Maratona a destra a tutti i veicoli verso via Napoli; L’istituzione della direzione obbligatoria su via Caracciolo a sinistra verso via Napoli a tutti i veicoli; L’istituzione della direzione obbligatoria in corrispondenza del civico 14 di via Caracciolo a destra a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a tonnellate 3,5 in uscita dal Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso; L’istituzione della direzione obbligatoria su via Caracciolo a sinistra verso Corso Vittorio Veneto a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a tonnellate 3,5 della corrente di traffico presente su via Caracciolo con senso di marcia diretto verso Corso Vittorio Veneto e nel percorso inverso; dai divieti sono esclusi: i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento di servizi d’istituto e di soccorso pubblico e d’emergenza. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantito l’accesso/uscita in zona ai residenti, ai veicoli diretti alla caserma “Briscese” ed all’attività commerciale “Babylandia”.

Inoltre l’AMTAB comunica che, in riferimento ai provvedimenti, con effetto immediato e sino al 17 novembre 2024, da inizio a fine servizio, saranno effettuate le variazioni di percorso consultabili sul sito ufficiale. Non mancano però i problemi al traffico che, secondo quanto raccontato da alcuni residenti, risulta congestionato.