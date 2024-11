Manutenzione aree attrezzate a verde a Bari vecchia, al via il bando

Manutenzione aree attrezzate a verde a Bari vecchia: è online sul sito istituzionale del Comune di Bari, nella sezione Bandi e Concorsi il bando di gara relativo al servizio per la durata di tre anni, dell’importo complessivo di 771.159,58 euro oltre IVA. Nel dettaglio il servizio riguarda la manutenzione delle aree attrezzate a verde comprese tra corso Vittorio Emanuele, piazza Isabella d’Aragona, piazza Massari e lungomare Imperatore Augusto, e precisamente: aiuole verdi di corso Vittorio Emanuele (da corso Cavour a piazza Libertà), piazza Massari, giardini Isabella d’Aragona, giardini del Fossato del Castello Svevo, via San Francesco d’Assisi, piazza Federico II di Svevia, aiuola statua N. Piccinni, giardini della muraglia e del lungomare imperatore Augusto (da piazza Cristoforo Colombo a piazza del Ferrarese) aiuola spartitraffico antistante il teatro Margherita, fioriere in largo Santa Chiara e in tutto il quartiere San Nicola. Il Comune ha scelto di riservare la partecipazione a operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità e svantaggio, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 36/2023.

“Attraverso questo avviso individueremo il soggetto cui affidare per i prossimi tre anni tutte le operazioni di manutenzione e cura del verde nel cuore antico della città – commenta l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino -. Abbiamo riservato la partecipazione al bando a soggetti che impiegheranno almeno il 30% di personale con disabilità o condizioni di svantaggio, in modo da coniugare efficacemente attenzione sociale e attenzione ambientale. Crediamo infatti che lavorare per una piena inclusione nella vita della città delle persone più vulnerabili sia la cifra di un’amministrazione capace di non lasciare indietro nessuno nel perseguire le priorità di governo stabilite”.

Nel dettaglio, il servizio dovrà prevedere le seguenti attività, da svolgersi con personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi: pulizia dei tappeti erbosi ornamentali, alloggiamenti degli alberi, macchie arbustive e aiuole; rasatura, sgombero erbe e residui vari; irrigazione per aspersione; mantenimento efficiente dell’impianto d’irrigazione; concimazione; potatura di riduzione e modellamento della chioma e risanamento degli alberi; potatura verde o estiva; potatura palmizi; potatura arbusti; sagomatura siepi; pulizia fioriere ed alloggiamenti degli alberi; interventi fitosanitari; abbattimento di alberi; fornitura e messa a dimora di piante arbustive e di piantine fiorite.

Sono a carico del Comune i costi dei consumi e della manutenzione della pubblica illuminazione, il costo dei consumi dell’acqua per l’irrigazione, nonché il canone per la fognatura. La partecipazione all’avviso è riservata a operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità e svantaggio, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 36/2023. L’appalto sarà aggiudicato con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il plico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica, secondo le indicazioni contenute nel bando, entro le ore 9 del 12 dicembre prossimo.

Responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 36/2023, è Umberto Medicamento della ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari – settore Parchi e Giardini. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Nicola Bavoso, Po.E.Q. Gare della ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione Lavori Pubblici. Eventuali chiarimenti in ordine alla procedura potranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Foto repertorio