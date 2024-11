Scontro tra auto sulla statale 16, morto 71enne

Incidenfe mortale sulla S.S.16 all’altezza di Polignano a Mare, ieri notte. A scontrarsi una Mitsubishi e una Renault. Deceduto un 71enne Barese a bordo della Renault. Due i feriti sulla Mitsubishi Non si conoscono le cause dello scontro avvenuto in un restringimento stradale per una cantiere. Sul posto Carabinieri – Ambulanze del 118 – Vigili del fuoco e Anas del Compartimento di Bari Il traffico è stato deviato su una complanare.

Aggiornamento

I feriti sono complessivamente tre: la moglie 70enne della vittima, la loro figlia, e il conducente dell’altra auto coinvolta nell’impatto. Le due donne sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate al Policlinico di Bari dove sono ricoverate. L’altro invece, classificato come codice verde, è stato accompagnato all’ospedale di Monopoli (Bari). Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. Secondo quanto emerso finora, l’auto della vittima sarebbe finita contro il guardrail non lontano dal cantiere stradale che ha comportato un restringimento della carreggiata. Il secondo mezzo sarebbe sopraggiunto subito dopo finendo sulla vettura del 71enne.