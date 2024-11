Taranto, perseguita moglie e minaccia suoceri: arrestato 63enne

Un uomo di 63 anni, residente a Taranto, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei suoceri, in applicazione delle misure previste dal “codice rosso”. Il mese scorso, la moglie aveva già denunciato l’uomo per stalking ed era stata trasferita in una località protetta. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo si è presentato davanti all’abitazione dei suoceri, dove, dopo aver danneggiato il portone d’ingresso, li ha minacciati di morte, accusandoli di aver causato il fallimento del suo matrimonio. Su segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti rapidamente bloccando il 63enne. I suoceri hanno inoltre riferito di aver subito nei mesi precedenti ulteriori maltrattamenti, tra cui offese, minacce e continue vessazioni.

Foto repertorio