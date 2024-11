Bari, nuovo accesso per l’aeroporto. Lavori per 70 milioni di euro

Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese e gli assessori della giunta comunale hanno incontrato i vertici di Aeroporti di Puglia per condividere gli interventi più significativi per lo sviluppo dell’Aeroporto di Bari, per cui è previsto un investimento di circa 70 milioni di euro.

Tra i lavori più importanti e complessi si prevede la realizzazione di una nuova viabilità di accesso che doterà lo scalo barese di un ingresso alternativo all’unico oggi esistente su viale Enzo Ferrari. Tale nuovo accesso permetterà di alleggerire il traffico che oggi interessa detto viale, creando un by-pass a servizio dei flussi provenienti da Bitonto, Modugno nonché dalla città di Bari attraverso il quartiere San Paolo. Il progetto, dell’importo di 6.000.000 di euro, prevede la collaborazione del Comune di Bari per quanto riguarda la fase degli espropri di alcune aree interessate dagli interventi.

A seguire sono stati esposti i progetti, inseriti nel Piano degli Investimenti 2024-27, per l’adeguamento sismico del Terminal, l’intervento di efficientamento energetico realizzato, la riqualificazione da realizzare della ex aerostazione passeggeri, che interesserà circa 5.000 mq,

“L’ampliamento e la modernizzazione in termini quantitativi ma anche qualitativi dell’aeroporto barese non può che essere un elemento di grande importanza per la città nonché fattore strategico per la crescita economica e sociale della nostra comunità e dell’intera regione – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Avere un hub trasportistico moderno, accessibile ed efficiente permetterà di attrarre flussi sempre più importanti e di attestarsi quale capitale del Mezzogiorno in una regione sempre più a vocazione mediterranea. Per quel che riguarda l’amministrazione comunale, abbiamo tutto l’interesse a dialogare con il management di Aeroporti di Puglia e a offrire migliori servizi per collegare l’aeroporto con la città. Stiamo aprendo alle nuove licenze per aumentare le autovetture del servizio taxi nei pressi dell’aeroporto e della stazione ferroviaria, valutando al contempo un ampliamento dei servizi di trasporto pubblico. Siamo convinti che l’aeroporto sia uno dei punti di forza del futuro sviluppo della città”.

“L’incontro di oggi rientra nell’attività di confronto avviata con le amministrazioni locali alle quali abbiamo illustrato i piani di sviluppo previsti sui rispettivi aeroporti – ha spiegato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -. Nel caso di Bari sono stati illustrati al sindaco Leccese e ai rappresentanti della giunta tutti gli interventi già realizzati, quelli in corso e quelli previsti nell’ambito del prossimo Accordo di Programma in via di sottoscrizione con l’Enac, che riguardano essenzialmente le infrastrutture aeroportuali, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione. Ci siamo soffermati sui processi relativi alla nuova viabilità di accesso e all’ampliamento delle aree di parcheggio, per porre rimedio a due situazioni di particolare criticità per quanto riguarda l’arrivo in aeroporto. Così come è stata posta nuovamente all’attenzione dell’amministrazione la questione della disponibilità di taxi, soprattutto nelle ore notturne. Abbiamo trovato ampia disponibilità da parte dell’amministrazione comunale per un confronto sempre più serrato e mirato sugli aspetti che riguardano il futuro dell’aeroporto, anche alla luce dei dati relativi alle dinamiche di crescita di traffico e alla profilazione della clientela, soprattutto internazionale, che hanno fornito un quadro esaustivo di quelle che sono le potenzialità e l’importanza dell’aeroporto nella crescita del tessuto economico della città”.