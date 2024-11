Corruzione e associazione a delinquere, 10 misure cautelari a Bari

Associazione per delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Con queste accuse sono in corso di esecuzione, da parte della Finanza di Bari dieci misure cautelari personali e numerose perquisizioni. Dettagli nel corso della giornata. L’operazione è condotta dal comando provinciale di Bari a contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.