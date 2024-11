Costa Sud a Bari, restringimento sul lungomare per lavori

Per consentire l’esecuzione degli interventi previsti nell’ambito del cantiere per la realizzazione del Lotto 2 del Piano Costa Sud – “Parco Costiero Torre Quetta”, la ripartizione IVOP ha emanato un’ordinanza, in vigore da oggi, martedì 12 novembre 2024, fino al 30 novembre 2025, che dispone:

· il restringimento di carreggiata stradale con larghezza minima 6,20 mt. (3,10 mt. per corsia di marcia) su via Giovanni Di Cagno Abbrescia, nel tratto compreso tra la Fermata Ferroviaria Bari – Torre Quetta e il canale;

· l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h;

· la realizzazione della relativa segnaletica verticale e orizzontale di cantiere (colore gialla) con indicazione del restringimento di carreggiata, linee di margine e mezzeria continue.

Sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori (Consorzio Stabile Valori s.c.a.r.l. e DE.RE.CO. s.r.l.) installare a propria cura e spese un piano di segnalamento di deviazione e la necessaria segnaletica stradale temporanea (verticale e orizzontale).

Il progetto del “Parco Costiero Torre Quetta” prevede principalmente la riqualificazione naturalistica della fascia litoranea e la creazione di un sistema di percorsi ciclopedonali che costituiscono l’ossatura principale dell’intervento, scandito da una sequenza di aree tematiche caratterizzate da spazi aggregativi, ludico-ricreativi e sportivi tra cui: aree gioco, spazi per la fruizione balneare, spazi pubblici, ambiti naturalistici e campi sportivi polivalenti. Ognuno di questi ambiti è studiato in continuità con gli altri in modo da rendere trasversale e integrato l’utilizzo di tutti gli ambienti. Tutti i percorsi avranno un carattere naturalistico garantendo al contempo la fruizione dell’area da parte delle persone con disabilità e dei mezzi di soccorso e manutenzione.