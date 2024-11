Ennesima donazione multiorgano nella Bat:”Un altro atto di generosità”

Si è conclusa la notte scorsa, nelle sale operatorie dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dirette dal dott. Michele Debitonto, l’undicesima donazione multiorgano del 2024 nell’Asl Bt. Una donna 63enne di Zapponeta ha donato il cuore, prelevato dall’equipe dei cardiochirurghi del Policlinico di Bari e le cornee, prelevate dall’equipe del dott. Borgia e trasferite alla banca degli occhi di Mestre. Per la prima volta al Dimiccoli viene prelevato il cuore durante una donazione. “Questo in Puglia è il 64 esimo trapianto di cuore – afferma il dott. Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della Asl Bt – numeri davvero straordinari che collocano la nostra regione fra le più importanti realtà italiane nella donazione di organi. A dare il consenso alla donazione sono stati i due figli della signora a cui va il nostro pensiero per questo nobile gesto”.

“Una nuova, ennesima, prova di generosità – continua la Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo – segno tangibile di una cultura della donazione sempre più diffusa. Un ringraziamento doveroso va a tutto il gruppo di medici, infermieri e sanitari che hanno contribuito alla perfetta riuscita delle operazioni”.