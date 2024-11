Open day a Bari per valutare lo stato di salute degli over 65

Open day nel centro di Bari. Sabato 16 novembre 2024 Healthy Ageing farà tappa in via Argiro 44, dalle ore 9 alle 18, con un’attività di prevenzione e promozione dedicata a uomini e donne dai 65 anni in poi.

Il programma per l’invecchiamento in salute del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari consente di effettuare gratuitamente i test di valutazione multidimensionale per l’analisi del proprio stato di salute, a partire dalle funzioni neurologiche. I test saranno somministrati dal personale dell’Unità di Neurologia dell’Ospedale “Di Venere” di Bari.