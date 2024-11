Ponte di Ognissanti 2024: Alberobello supera Parigi

“Che Alberobello stia vivendo, turisticamente parlando, un suo momento d’oro è noto a tutti”. – Spiega il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo – “La sua reputazione è in crescita da diversi anni, ma a innalzare definitivamente l’asticella (e la sua popolarità) hanno contribuito i progetti che, negli ultimi due anni, l’hanno vista diventare protagonista comprimaria di importanti eventi internazionali, dalla sfilata di D&G del 2023 alla visita dei Consorti nel contesto degli eventi collaterali del G7, solo per citarne alcuni”.

Nel 2024 sono state infatti numerose le attestazioni di merito che hanno e che continuano ad annoverare Alberobello tra le destinazioni più cercate e apprezzate in Italia e nel mondo. Solo negli ultimi giorni di ottobre di quest’anno, in prossimità del ponte di Ognissanti, sono stati diffusi prima i dati della ricerca Telepass poi quelli del portale di prenotazioni Holidu, che vedono il sito Unesco, posizionarsi nella top 10 delle destinazioni preferite dagli italiani in Italia e all’estero.

Sono ottimi i riscontri per il turismo ad Alberobello nei primi dieci mesi del 2024, i numeri sono decisamente in crescita ma c’è anche una forte spinta verso un pubblico internazionale. I dati relativi alle presenze turistiche e alla tassa di soggiorno per il periodo gennaio-ottobre 2024, forniti dal portale PayTourist, confermano un ulteriore miglioramento del flusso turistico in Città. Nel complesso, i pernottamenti registrati ammontano a 295.264, con un incremento significativo di 36.778 presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un aumento del +12,45%.

Questi risultati certificano il consolidamento di un trend positivo che aveva già preso piede nel primo semestre dell’anno e che prosegue con forza. La città di Alberobello si conferma over all una meta sempre più apprezzata sia dai turisti italiani che internazionali.

In particolare, il turismo italiano rappresenta il 36,70% del totale dei visitatori, con i campani al primo posto (19%), seguiti da laziali (11%) e siciliani (7%). Le famiglie continuano a essere il gruppo prevalente, con oltre la metà del flusso turistico, mentre i gruppi organizzati sono in continua crescita, attestandosi al 37%, a conferma della ripresa dopo la fase più critica legata alla pandemia.

Analizzando le tipologie di alloggio, l’hotel resta la scelta preferita per il 41% dei turisti, confermandosi come il principale canale di soggiorno e quello che contribuisce maggiormente alla tassa di soggiorno. Seguono le case per vacanze (24%) e le locazioni brevi (10,5%), mentre i bed & breakfast rappresentano il 9,3% del totale.

Un dato particolarmente interessante riguarda la forte spinta verso l’internazionalizzazione del turismo: gli stranieri rappresentano ormai il 63,30% del totale dei pernottamenti, con un’affermazione crescente delle presenze internazionali negli ultimi due anni. I francesi sono i più numerosi (12%), seguiti dal Regno Unito (7,6%), Stati Uniti, Paesi Bassi e Germania, che oscillano tra il 5% e il 4%. E non mancano le piacevoli sorprese: tra i turisti più distanti, ritorna anche una significativa presenza di giapponesi, a dimostrazione del fascino glocal di Alberobello.

Il trend positivo non conoscerà battute d’arresto e proseguirà anche per tutto il periodo natalizio, fino alla conclusione di questo fortunato 2024. E per questo la cittadina pugliese sta mettendo in campo un ricco programma di iniziative che attireranno la curiosità e l’interesse dei visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

“Questi risultati non fanno che confermare le linee strategiche in ambito turistico-culturale pianificate e implementate dall’Amministrazione che ho il privilegio di guidare”. Conclude il Primo cittadino “tutto questo rappresenta un’importante attestazione di merito per il lavoro svolto e non da ultimo per aver avuto l’ambizione di candidare Alberobello, con il progetto territoriale Pietramadre assieme a Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, come Capitale italiana della Cultura 2027. A dicembre l’esito della prima selezione. Al momento non ci resta che attendere, ma ci faremo trovare preparati.”

Alberobello è una delle mete turistiche più dinamiche della Puglia, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del mondo, con una crescita che non accenna a fermarsi. Alberobello continua a essere una destinazione privilegiata per chi cerca bellezza, storia e cultura, accogliendo un numero crescente di visitatori e confermando il suo ruolo centrale nel panorama turistico regionale, nazionale e internazionale.