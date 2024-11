Puglia, avvisi pubblici in favore delle donne vittime di violenza

Prosegue l’impegno del dipartimento Welfare della Regione Puglia a tutela delle donne vittime di violenza in carico ai Centri antiviolenza regionali, pubblici e privati.

Quattro gli Avvisi pubblici approvati, per un finanziamento complessivo pari a € 3.369.343,39: l’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi destinati alle Case Rifugio di I e II livello, con risorse impegnate pari a € 923.270,92; l’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi destinati ai soggetti titolari e gestori dei Centri antiviolenza con somme disponibili pari ad € 1.436.072,47; l’Avviso pubblico per l’accesso al contributo per il consolidamento e/o l’attivazione di sportelli di ascolto con risorse finanziarie pari a € 160.000 rivolto a soggetti titolari e gestori dei Centri antiviolenza; l’Avviso per il finanziamento della “Dote per l’empowerment e l’autonomia”, con una dotazione finanziaria pari a € 850.000 ripartita tra Cav privati e pubblici.

Le somme finanzieranno, nello specifico, iniziative utili al sostegno e rafforzamento della rete dei Centri antiviolenza operanti sul territorio regionale anche attraverso l’attivazione di sportelli per l’ascolto, per rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio antiviolenza nei territori ancora privi, oltre al potenziamento degli interventi di assistenza, accoglienza e accompagnamento alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Segue la stessa direzione l’Avviso per il rafforzamento della rete delle Case Rifugio per la protezione di I e II livello operanti sul territorio regionale. Una dotazione finanziaria cospicua interesserà, altresì, le donne prese in carico dai Centri antiviolenza pugliesi, sostenute nel percorso verso l’empowerment e l’autonomia grazie a misure di sostegno abitativo, reinserimento lavorativo e più in generale accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Le modalità ed i termini di accesso ai contributi sono indicate all’interno di ogni singolo Avviso.

“I nuovi Avvisi rafforzano il lavoro sinora svolto finalizzato al contrasto della violenza di genere e alla tutela delle donne e dei loro figli. I dati elaborati dal dipartimento Welfare hanno evidenziato, per l’annualità 2023, un incremento degli accessi presso i Centri antiviolenza pari a 740 unità per un totale di 3.000. La crescita attesta la maggiore capacità di intercettare il fenomeno, grazie all’azione incessante e di prossimità messa in campo dai Cav e dai servizi pubblici operanti sul territorio nell’ambito della strategia regionale. E’ in tale contesto che la Regione Puglia, oltre a puntare sull’attività di formazione del personale e ad avviare la realizzazione di Case di emergenza e di Centri per uomini autori di violenza, intende consolidare la rete dei servizi, potenziando altresì la realizzazione di progetti personalizzati che prevedano il miglioramento della condizione abitativa, economica e professionale della donna vittima di violenza” – dichiara la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano.