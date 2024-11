Dopo Riu allo zoo di Fasano arriva Nasibu. Un gorilla di 204 chili

Dopo la morte di Riu La famiglia di Gorilla 🦍 a Fasano è al completo grazie all’arrivo del nuovo maschio adulto Nasibu. Lo annuncia la struttura Fasano specificando che si tratta di “un ‘silverback’ di 17 anni e 204 kg di peso, proveniente dal Parco Zoologico Pairi Daiza di Brugelette/Belgio nell’ambito del Programma Europeo di gestione e riproduzione delle specie in pericolo di estinzione (E.E.P.) dell’E.A.Z.A., l’Associazione Europea Zoo ed Acquari”.

Il gorilla Riu, noto come il “gorilla triste” dello Zoosafari di Fasano è morto all’età di 54 anni. È deceduto a gennaio. Anche il sito gestito dall’organizzazione di tutela dei primati “Dewar Wildlife”, che tiene traccia dei gorilla negli zoo, ha riportato la morte del primate il 21 gennaio 2024. La segnalazione è stata inviata da un utente preoccupato per l’assenza prolungata del gorilla all’interno della struttura. La sua storia inizia nel 1975 in Kenya, dove era stato catturato e prelevato dal suo ambiente naturale, in seguito era stato acquistato dal circo Medrano, e nel 1994 è arrivato a Fasano, in provincia di Brindisi.

Nel 2023 gli ambientalisti avevano chiesto la liberazione del Gorilla e le cinquanta firme raccolte non sono bastate per liberarle. Fino al 2008 ha vissuto con Pedro, un gorilla morto dopo una breve malattia. “Ora dopo tanti anni è ormai anziano, rassegnato e infelice -avevano scritto sulla petizione – così infelice da essere chiamato il gorilla triste”.