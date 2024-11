Sostegno al commercio a Bari, approvati 25 nuovi progetti

La ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione rende noto che si sono concluse le attività del terzo nucleo di valutazione delle domande pervenute in risposta alla seconda edizione dell’avviso pubblico Un negozio non è solo un negozio. Un negozio non è solo un negozio finanzia progetti di sviluppo commerciale promossi da attività commerciali della città di Bari con un finanziamento a fondo perduto massimo di 50.000 euro per investimenti (ristrutturazioni, nuovi arredi e attrezzature, ecc.) e supporto alla gestione (assunzioni di personale, consulenze specialistiche, ecc.). In cambio, le attività commerciali beneficiarie si impegnano a realizzare eventi, servizi, attività gratuite per i loro clienti e la comunità locale, in collaborazione con associazioni, scuole e comitati civici.

La prima edizione dell’avviso pubblico, con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, ha ottenuto un ottimo riscontro, con il finanziamento di 91 negozi della città, protagonisti di centinaia di manifestazioni, laboratori e iniziative rivolte alla cittadinanza. La seconda edizione dell’avviso pubblico si è conclusa il 1° luglio 2024: nella prime due sessioni di valutazione (che hanno coinvolto i progetti candidati entro il 11 marzo 2024) sono stati valutati positivamente, e quindi ammessi, 73 progetti proposti da altrettante attività commerciali. Il terzo nucleo di valutazione della seconda edizione di Un negozio non è solo un negozio, invece, ha esaminato le domande pervenute nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 1° luglio 2024. Le proposte complessivamente valutate sono 73, di cui 17 risultate non ammissibili alla valutazione di merito per vizi formali nella candidatura o assenza dei requisiti di partecipazione. Tra le 56 domande giunte alla valutazione di merito, 25 sono risultate ammissibili al finanziamento: i proponenti saranno convocati dagli uffici per le attività di co-progettazione propedeutica alla stipula della convenzione con il Comune di Bari.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’ultima tornata di vincitori del bando Un negozio non è solo un negozio, un’iniziativa pensata per sostenere e valorizzare il commercio di prossimità, elemento fondamentale del tessuto urbano e sociale della nostra città – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. Le attività selezionate rappresentano esempi di impegno, creatività e radicamento nel territorio, e questo investimento rappresenta l’opportunità per dare nuova linfa a una rete di negozi che rende i nostri quartieri più vivibili, sicuri e accoglienti. Con circa 8 milioni di euro di investimenti complessivi, provenienti da risorse comunitarie, l’amministrazione ha compiuto uno sforzo straordinario per sostenere l’economia locale nella lunga fase di ripresa post-pandemica, realizzando il più importante intervento mai promosso da una città italiana in favore delle attività di prossimità. Questo bando non rappresenta solo un aiuto economico, ma anche un riconoscimento dell’importanza dei piccoli commercianti che, in cambio del sostegno del Comune ai loro investimenti, si impegnano a realizzare iniziative ed eventi a beneficio della comunità locale. Con il loro lavoro, questi imprenditori rafforzano il legame tra i cittadini e i luoghi in cui viviamo, mantenendo viva l’identità dei nostri quartieri. Auguriamo a tutti i vincitori di continuare a crescere e contribuire allo sviluppo della nostra comunità”.

Di seguito l’elenco dei progetti ammessi:

Arte Gadì – Gelato… e non solo

Arte Gadì, laboratorio artigianale per la produzione di ‘gelato su stecco’ e di ‘monoporzioni di pasticceria gelato’, ha un punto di vendita al dettaglio, nato nel 2020, in via Abate Gimma nel quartiere Libertà. Il progetto di sviluppo commerciale prevede il potenziamento dell’offerta dell’attività attraverso l’implementazione della dotazione tecnica per soddisfare il mercato dei gelati monoporzione e della pasticceria fredda, impostare una migliore organizzazione degli spazi per la produzione e la commercializzazione, formare un nuovo collaboratore e avviare una campagna di fidelizzazione della clientela con specifiche promozioni, offrendo in cambio alla città laboratori gratuiti per bambini in collaborazione con le scuole per l’infanzia del quartiere.

Bar Olimpia – La merenda di Olimpia

Il Bar Olimpia nasce nel 1962 nei locali di corso Sonnino 94 per trasferirsi, dopo 50 anni, ai civici 98/100 in una posizione angolare e strategica. Il bar non è mai stato rinnovato negli arredi e nelle attrezzature ma, nonostante il locale obsoleto, l’attività ha sempre registrato affluenza e redditività, superando anche le difficoltà causate dal lockdown. La pandemia ha determinato lo slittamento del progetto di riammodernamento, oggi improcrastinabile, che prevede la sostituzione del misuratore fiscale, dei banchi da lavoro e delle vetrine, la realizzazione di un nuovo impianto di allarme, la sostituzione delle serrande e dei corpi illuminanti con elementi più performanti dal punto di vista energetico. In cambio, il bar Olimpia si impegna a realizzare una rassegna di 12 ‘merende letterarie’, incontri con attività di lettura e narrazioni animate con autori e illustratori per la promozione della lettura per ragazzi. Il progetto prevede la collaborazione con la Biblioteca dei Ragazzi[e] del Comune di Bari.

Bauhaus – Scuola di toelettatura

Il progetto nasce da una lunga storia di cura degli animali che, dai primi anni 2000, ha caratterizzato il negozio Bauhaus in via Quintino Sella 69, a cavallo tra i quartieri Murat e Libertà. La scuola di toelettatura intende favorire la formazione di giovani appassionati agli animali che potrebbero così trovare anche uno sbocco professionale e, allo stesso tempo, formare i proprietari degli animali domestici a una corretta igiene, all’uso di prodotti ecosostenibili, alla gestione di una sana relazione uomo-animale. Il progetto prevede interventi di ristrutturazione edilizia del locale, l’acquisto di arredi e strumenti funzionali alla toelettatura e di nuovi climatizzatori. Gli investimenti prevedono anche la realizzazione di un minibar per i clienti e la progettazione e il lancio del nuovo sito web del negozio. Si propone, in cambio, l’organizzazione di appuntamenti dedicati al mondo degli animali gratuiti per tutti.

Berga 49 – Di moda sarà lei! Green revolution

Il negozio Berga 49 è da anni un punto di riferimento per l’abbigliamento di qualità. Oggi il negozio intende aprire una riflessione sulle conseguenze ambientali e sociali della ‘fast fashion’, in particolare sulla produzione di capi d’abbigliamento su larga scala e sul consumo e lo smaltimento rapido degli abiti. Nel locale di oltre 50 mq, retrostante al negozio, verrà quindi allestito uno spazio con sedute, tavoli e scaffali realizzati in legno di recupero: in questa piccola agorà sostenibile i clienti potranno assistere a proiezioni sulla moda consapevole ed ecologicamente orientata, partecipare a corsi di cucito e laboratori di upcycling e personalizzazione di capi vintage, visitare mostre e presentazioni di stilisti ed aziende eco-sostenibili. Il progetto prevede anche l’organizzazione di incontri a tema coinvolgendo studenti delle scuole d’arte e design e un progetto di charity shop online.

Eliotecnica Meridionale – Mai soli e ben accompagnati

Eliotecnica Meridionale nasce nel 1978 come laboratorio per la riproduzione di disegni e documenti cartacei. La sede dell’attività è in via Nicolai 55, nei pressi dell’Ateneo di Bari. Negli anni, l’azienda ha investito in tecnologia e competenza, diventando un punto di riferimento in città per chi ha bisogno di creare grafica, stampare in alta qualità e dematerializzare gli archivi cartacei con la conservazione sostitutiva certificata a norma di legge. Il progetto di sviluppo commerciale prevede la realizzazione di lavori di adeguamento e riqualificazione del laboratorio, anche con obiettivi di abbattimento delle barriere architettoniche, di un intervento di miglioramento energetico del locale con la sostituzione di tutti gli infissi, un adeguamento dell’impianto elettrico con obiettivi di efficientamento energetico, l’acquisto di un nuovo sistema di sorveglianza. In cambio, l’attività commerciale si impegna a realizzare gratuitamente mini corsi nel proprio negozio sull’alfabetizzazione digitale rivolti a clienti e cittadini.

Elite – Elite Open Air

Elite, in via Camillo Rosalba, è una pizzeria molto conosciuta nel quartiere: si trova in una zona tranquilla nella periferia di Bari, densamente abitata e con una sua clientela consolidata. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo allestimento per lo spazio esterno con ombrelloni, tavoli e sedute più confortevoli, oltre che una zona lettura, un’area aperta alla lettura e alla consultazione di riviste e un salotto all’aperto dedicato ai clienti e ai cittadini. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di relazioni di prossimità tra esercente e residenti, basate sul confronto e soddisfacimento di piccoli bisogni quotidiani in un clima di fiducia reciproco. Fornire pasti da asporto con uno sconto per residenti, favorire l’accesso ad alcune aree del locale per attività autogestite in orari di chiusura dell’attività, migliorare il decoro delle parti comuni con maggiore cura del verde, creare una rete wifi aperta sono alcuni esempi di come l’attività intende interagire con la comunità locale.

Estesia – Bellezza in armonia

Estesia è un salone di bellezza che unisce ambienti dedicati alla cura del corpo al primo ‘detox bar’ del Sud Italia. L’idea progettuale consiste nel restyling degli spazi interni ed esterni del locale al fine di migliorare le prestazioni lavorative e le attività proposte e creare un contesto curato e rilassante in cui ricevere la clientela. Gli interventi consistono nella posa in opera di una parete divisoria in cristallo e nella realizzazione di un impianto idrico fognante idoneo al posizionamento e funzionamento di un lettino spa; l’intero locale sarà, poi, sottoposto a interventi di tinteggiatura. Esternamente è prevista l’installazione di nuove insegne e di un dehor attrezzato. L’investimento prevede anche l’acquisto di attrezzature di ultima generazione per il wellness. In cambio, l’attività commerciale si propone di organizzare eventi in collaborazione con un’associazione locale per il sostegno a pazienti oncologici, offrendo loro la possibilità di fruire di diversi trattamenti per il sollievo psico-fisico. Inoltre il salone offrirà, per tre mesi, uno screening gratuito della pelle effettuato con una microcamera avanzata e un programma digitalizzato per un’analisi approfondita della salute cutanea.

Il ritrovo – Musica di Priscio

‘Il ritrovo’ opera sotto l’insegna commerciale ‘Il Priscio’, un locale nel centro murattiano in via Calefati 81. Il locale ha uno stile unico ed elegante propone intrattenimento nel cuore della città, con eventi di musica dal vivo, serate karaoke e cene spettacolo.

Il progetto di sviluppo commerciale prevede l’ammodernamento del locale a livello strutturale con opere murarie per migliorare la qualità del suono all’interno degli ambienti; saranno acquistate, inoltre, attrezzature di sala e di cucina. In cambio, l’attività si propone di organizzare una rassegna di eventi di musica e spettacolo nel corso di un anno in collaborazione con l’associazione Agebeo, attiva nell’assistenza dei familiari dei piccoli pazienti oncologici.

Leccisi Collection – Dialoghi, di luoghi e di persone

Il negozio Leccisi Collection è una realtà commerciale e culturale oramai consolidata: arredi, capi di abbigliamento vintage e oggetti di design, tutti selezionati con cura e proposti in vendita accompagnati dalla narrazione delle caratteristiche e della storia di ciascun pezzo. Il progetto di sviluppo commerciale si propone di migliorare la dotazione tecnica del locale attraverso l’acquisto di un impianto di climatizzazione e della dotazione hardware e software per la gestione del negozio. Il restyling del locale commerciale si completerà con l’acquisto di arredi e opere d’arte che impreziosiranno gli ambienti, così trasformati in un vero e proprio spazio artistico e culturale.

In cambio, l’attività commerciale si impegna a realizzare attività di carattere culturale e artistico e iniziative di carattere sociale attraverso attività di raccolta fondi.

Marnarid – Dolce Solidarietà Locale

Marnarid è un’antica bottega a conduzione familiare dedicata alla vendita di dolciumi, in piazza dell’Odegitria, a Bari Vecchia, un luogo che ha reso più dolce la città per oltre un secolo e mezzo. Fondata nel 1865 dalla famiglia di Donato Bitetto, questa speciale bottega è un tempio dei dolci che ha affascinato generazioni di baresi e visitatori. Il progetto di sviluppo commerciale prevede alcuni investimenti per migliorare le attività del negozio, come l’acquisto di un veicolo commerciale per le consegne, l’acquisto di nuove bilance elettroniche per rendere le operazioni di vendita più rapide ed efficienti, l’installazione di un impianto di allarme e uno di condizionamento per rendere il negozio più sicuro e confortevole. In cambio, l’attività commerciale propone, in collaborazione con realtà sociali e benefiche del territorio, la realizzazione di eventi in corrispondenza delle principali festività per la distribuzione di piccoli doni per le persone in difficoltà.

Matiti – Matiti comodo!

Matiti è un locale serale di food and beverage attivo a Bari Vecchia, in piazza del Ferrarese, dal 1999. Il progetto di sviluppo commerciale ha, tra le sue finalità, la digitalizzazione dell’operatività aziendale, il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso l’efficientamento energetico e l’aumento della sicurezza del locale. Una porzione del locale sarà dedicata alla realizzazione di un info point self service, nel quale sarà attiva una mappa interattiva della città e materiale promozionale di Bari e delle sue attrazioni. L’attività si impegna a realizzare attività di animazione artistica e culturale della piazza attraverso appuntamenti mensili gratuiti per la cittadinanza.

Mexalito – Fiesta Mexicana

Mexalito nasce nel 2022 per la gestione di un’attività ‘take away’ di prodotti della cucina messicana in un locale in viale Einaudi, nel quartiere San Pasquale. Il progetto di sviluppo commerciale prevede una riorganizzazione degli spazi e un’implementazione degli arredi e delle attrezzature per affiancare al take away e al delivery il servizio al tavolo, rinnovando al contempo l’area di preparazione. In cambio, il ristorante proporrà, in collaborazione con una cooperativa sociale locale, corsi di cucina messicana per adolescenti insieme ai loro genitori, guidati da educatori e finalizzati al miglioramento dei rapporti in famiglia. Al termine del progetto è prevista l’organizzazione di una grande festa a tema messicano.

Napolitano Strumenti – La casa della musica

Napolitano è uno storico negozio di strumenti musicali di Bari. Il progetto nasce dalla volontà di rendere fruibili al pubblico strumenti di valore di proprietà del negozio, posizionandoli in aree al momento adibite a depositi e uffici. Pianoforti gran coda, timpani, marimbe, campane tubolari, gong e vibrafoni saranno presentati al pubblico in un’esposizione interattiva per far conoscere la storia del negozio alla città. Le attività spaziano dalla possibilità di utilizzo gratuito degli strumenti su prenotazione a workshop e laboratori sugli strumenti musicali. Il progetto prevede la collaborazione con librerie di quartiere e scuole a indirizzo musicale per progetti culturali e artistici dedicati ai più piccoli. Una rassegna di esibizioni dal vivo completa la proposta di Napolitano.

Novità del Corredo – Artigianato del Corredo

Novità del Corredo da circa 80 anni rappresenta un punto di riferimento per il commercio locale, offrendo ai clienti qualità, buon gusto e ricercatezza. Un’attività di famiglia che da tre generazioni offre soluzioni su misura, personalizzate e di grande qualità. Il progetto di sviluppo commerciale mira ad ampliare il target della clientela e ad arricchire l’offerta del negozio con servizi di consulenza personalizzati nell’arredo casa e tessile, nell’arredo ho.re.ca. e nella biancheria su misura: soluzioni taylor made per offrire il miglior servizio possibile per ristoranti, strutture ricettive e abitazioni private. Sono previste attività di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi con nuovi arredi, l’acquisto di attrezzature tecnologiche e investimenti per la comunicazione e il marketing del negozio. In cambio, si impegna a organizzare un palinsesto di attività formative per la clientela di riferimento su temi afferenti al business del negozio: dalla guida alla selezione dei colori e ai loro abbinamenti alle scelte consapevoli e sostenibili di tessuti naturali. Gli eventi si terranno nella sede di via Melo da Bari 127 e saranno affiancati da sessioni di consulenza gratuita di base per l’arredo casa.

Nozomi Travel – Racconti di viaggio

Nozomi Travel è un’agenzia di viaggi focalizzata su eventi di aggregazione, in particolare per le famiglie. La sede dell’agenzia è in via Pavoncelli, a San Pasquale. Racconti di viaggio è un progetto che offre alle famiglie la possibilità di conoscere meglio le destinazioni turistiche in cui trascorrere un periodo di vacanza. Per farlo, saranno realizzati investimenti sia nella sede dell’agenzia, attraverso interventi di ristrutturazione e allestimento, sia attraverso campagne di marketing on line e off line. Il progetto prevede la collaborazione con associazioni locali, enti di carità e realtà culturali per la costruzione di un variegato palinsesto di incontri ed appuntamenti.

Ortofrutta di Vito Priore – L’ortofrutta di vicinato è sempre più verde e zero sprechi

Il progetto della ditta individuale di vendita di prodotti di ortofrutta di Vito Priore, che fonda le sue origini nel quartiere Picone (stessa location, stessa gestione a conduzione familiare da oltre 60 anni), è incentrato sull’ammodernamento estetico e operativo del punto vendita attraverso investimenti in opere edili e impianti, allestimenti e nuove dotazioni strumentali per la bottega e il retrobottega. Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano, delle ‘sedute-fioriera’ per valorizzare lo spazio pubblico. In cambio, l’attività commerciale strutturerà un progetto di recupero a scopi di beneficenza delle eccedenze e alimentari nell’ambito della Mensa del povero promossa dal Villaggio del Fanciullo – San Nicola di Bari.

Ottica Loiacono – Sguardi solidali: il futuro sostenibile di Ottica Loiacono

Il progetto di Ottica Loiacono si basa su tre componenti: innovazione tecnologica, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. La prima si concretizza con la realizzazione di alcuni investimenti per migliorare l’offerta e la gestione aziendale del negozio. L’acquisto di un videocentratore permetterà di eseguire misurazioni precise e dettagliate, consentendo una prescrizione ottimale delle lenti e offrendo al cliente un’esperienza di prova in prima persona prima dell’acquisto. L’implementazione di un programma gestionale renderà più efficiente la gestione aziendale, migliorando così l’esperienza della clientela e consentendo risposte più rapide alle esigenze dei clienti. La responsabilità sociale si svilupperà offrendo 5 paia di occhiali graduati al mese per i clienti meno abbienti, in collaborazione con una parrocchia locale, contribuendo a garantire che tutti abbiano accesso a cure oftalmiche di base. Quanto alla sostenibilità ambientale, Ottica Loiacono ha deciso di implementare politiche ecologiche aziendali adottando montature fabbricate con materiali ecologici e riciclati. Inoltre, con la formula ‘rottamazione occhiale’, raccogliera occhiali usati per riciclarli e donarli a istituti pubblici di formazione nel settore ottico.

Ottica Lucatorto – Visione sul quartiere

L’Ottica Lucatorto opera a Madonnella dal 1989 come impresa a gestione familiare con un forte carattere di prossimità, vicina alle persone del quartiere come luogo familiare e di fiducia. Il progetto di sviluppo commerciale prevede alcuni lavori di ristrutturazione del locale e l’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche e strumentazione per le attività optometriche. Il progetto prevede anche un investimento in attività di marketing digitale attraverso la collaborazione con professionisti del settore. In cambio, l’attività prevede di organizzare una campagna per la prevenzione visiva nelle strade della città e un servizio a domicilio di controllo della vista a domicilio gratuito per i clienti con difficoltà di deambulazione.

Parrucchieri Irene Manzari – Una gioia per capello

Protagonista del progetto è il salone di bellezza Irene Parrucchieri, in via Orazio Flacco, nei pressi del Policlinico di Bari. Il salone gode di ottima visibilità e la diversità di fruitori la si ritrova anche nella clientela di riferimento, con un pubblico femminile di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Il progetto di sviluppo commerciale nasce per svecchiare l’immagine del salone, invariata dal 2006. Con una forte ristrutturazione e restyling dell’attività, la sostituzione degli arredi e l’installazione di nuove vetrine di ingresso, il salone avrà l’opportunità di presentarsi al quartiere con un volto nuovo, più moderno e con nuovi servizi in linea con le richieste del mercato. In cambio, l’attività si propone di realizzare un progetto ‘intimo ed empatico’ a supporto dei genitori e dei bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.

Pizzeria ChezJo – Avanzi il prossimo

La trattoria-pizzeria ChezJo è un’attività di ristorazione a conduzione familiare specializzata in piatti tipici baresi, sita in via Luigi Einaudi 69/a. Il progetto di sviluppo commerciale prevede un restyling del locale con la ristrutturazione del dehors per migliorarne estetica e funzionalità, il rinnovo degli elementi di arredo interni ed esterni e la sostituzione della vetrina di accesso al locale. In cambio, l’attività si impegna in un progetto di contrasto allo spreco alimentare e per il recupero delle eccedenze con giornate dedicate alla promozione e alla divulgazione di ricette antispreco e lezioni di cucina del riuso.

Pizzeria King – Impastarello

La pizzeria King si trova in via Martin Luther King 29/A a Poggiofranco. Il progetto di sviluppo commerciale punta a potenziare il locale attraverso una ristrutturazione con nuovi arredi funzionali e attrezzature, innovative dotazioni tecnologiche (come un nuovo sistema di videosorveglianza) e un’area consumazione più grande e meglio organizzata attraverso l’ampliamento del dehors esistente. In cambio, la pizzeria si impegna a organizzare una piccola scuola di pizzeria per bambini e bambine per introdurre i più piccoli al magico mondo degli impasti e delle cotture in forno. La scuola di pizzeria si articolerà in lezioni teoriche e pratiche, attraverso collaborazioni con pizzaioli, nutrizionisti e docenti della scuola del quartiere.

PuntoCasa 2 – Punto Casa 4.0

PuntoCasa 2 è un’attività commerciale che, avviata nel 2000 con la vendita esclusiva di detersivi, ha ampliato la sua offerta di prodotti spaziando dai casalinghi al giardinaggio, dall’abbigliamento intimo fino ai piccoli elettrodomestici. Con il progetto di sviluppo commerciale, l’attività intende integrare l’offerta con una linea di prodotti per la casa e una nuova linea garden, attraverso l’ampliamento della superficie di vendita e la realizzazione di un sistema di e-commerce. In cambio, l’attività si propone di realizzare attività in collaborazione con alcune associazioni cittadine impegnate sui temi del verde urbano e dell’inclusione sociale.

Ristorante Garden – Nuovi gusti e delizie locali

Il progetto intende valorizzare il ristorante esistente, riconoscendo il potenziale non sfruttato dell’attività e rispondendo alle mutevoli esigenze del mercato culinario. Il progetto ha come obiettivi quelli di rinnovare l’immagine del locale, aumentare la sua attrattività per nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. Il progetto comprende una serie di interventi mirati, tra cui l’acquisizione di macchinari e attrezzature con le migliori e più sostenibili tecnologie disponibili, l’aggiornamento del menù con proposte innovative e la creazione di un’esperienza gastronomica unica. In cambio, il ristorante si impegna a promuovere corsi di formazione rivolti a giovani disoccupati e a garantire, ogni primo lunedì del mese, 30 cene a persone in difficoltà individuati dalla Caritas di Bari.

Smart Service – Smart Service Green

Smart Service è un’azienda commerciale attiva dal 2014 nel settore del trasporto, della logistica e del noleggio di autoveicoli. Dal 2023 l’attività ha esteso la sua offerta di servizi, garantendo il noleggio di mezzi elettrici sia a uso commerciale sia privato. Il progetto di sviluppo commerciale prevede la rifunzionalizzazione e l’ibridazione degli spazi dei locali di via Amendola 170-6/D per rendere l’attività più accogliente per i clienti e funzionale per l’erogazione dei servizi. Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di opere edili e impiantistiche per riqualificare gli spazi esistenti e un nuovo arredamento. Inoltre, sarà acquistata un’infrastruttura di ricarica mobile di emergenza per autoveicoli elettrici per garantire assistenza in loco ai clienti in difficoltà. In cambio, Smart Service si impegna a promuovere i temi della transizione energetica verso una società a bassa emissione di carbonio: in particolare, saranno organizzati incontri con personale qualificato in collaborazione con le scuole del territorio sui temi della mobilità e del trasporto sostenibile e del mobility management. Le famiglie dei partecipanti agli incontri usufruiranno di uno sconto del 10% su tutti i servizi offerti.

Tommaso Dammacco & C. – A scuola di montaggio

L’azienda Tommaso Dammacco & C., fondata nel 1866, è un’impresa barese che da 4 generazioni si occupa di arredamento residenziale sia come dealer di aziende di punta del panorama nazionale, sia come produttrice di arredamento su misura. Il progetto di sviluppo commerciale prevede un investimento strutturato in due diversi interventi: la sostituzione del montacarichi esistente, necessaria per il riordino del locale stesso; il rifacimento del sito web con una nuova sezione dedicata al recruiting.

In cambio, l’attività commerciale si impegna a realizzare un articolato progetto formativo, con il coinvolgimento delle proprie maestranze, per creare una vera e propria scuola di montaggio attraverso appuntamenti teorici e pratici destinati a ragazzi e ragazze in cerca di lavoro dai 25 ai 35 anni. Il progetto formativo è organizzato in collaborazione con ActionAid, realtà nazionale impegnata nella promozione dei diritti delle persone migranti e rifugiate.